內地女呻香港食5條串燒竟要$300 份量小得可憐！網民嘲:貴內地4倍

香港生活成本高昂，人工的升幅往往追不上通漲，近年外出吃飯愈來愈貴，好一點的午餐可能要$60起跳，至於晚餐就更貴了，動輒都要過百。然而不止港人感受到有百物騰貴的感覺，內地旅客也同樣有感覺。日前（7日）一位內地女子因為半夜肚子餓，於是打開手機外賣應用程式，點了合共$220元（原價$300）的5道燒烤串燒，誰料外賣送到後份量卻少得可憐，令她大感失望出Post狂呻！



《舉重妖精金福珠》劇照

為何深夜總是餓？當你深宵時分肚子餓，又不想落街買食物，打開外賣應用程式落單等食，尤其香噴噴的燒烤串燒，絕對是宵夜不二之選！日前（7日）一位現時在香港的內地女子在小紅書上發帖，稱當天晚上自己的「eat屬性」大發作，在深夜時間特別想吃燒烤。於是她在某外賣平台上落單了外賣燒烤，總共點選了5款餐點，包括「燒脆香雞皮$40」、「燒五花腩肉串$62」、「燒肥牛金菇卷$62」、「蒜蓉燒扇貝帶子$71」和「炸鵪鶉蛋串$44」，連服務費、送餐服務費，合共$304元，扣除優惠後實付$220元左右。當外賣送到時，眼前的畫面卻讓她難以置信，全因份量「小得可憐」。

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小紅書@熊猫美食家

從事主貼出的圖片可見，她總共收到了兩盒食物，第一個膠盒中放了4串串燒，擺放除了帶子以外的食物。每串的串燒上，串上了3件的食物，顏色都紅紅黑黑撒滿醃料調味、而「燒脆香雞皮$40」在其他食物的遮擋下，更是幾乎看不到；而第二個膠盒則擺放了一隻連殻的蒜蓉帶子，上面放上了青蔥點綴，而兩盒的食物在盒子中也顯得相當渺小。

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帖主不禁表示「深夜破防，香港200塊錢的燒烤只有這麼點」、「我都不敢想像在內地花200塊點燒烤我吃得有多幸福，這個雞皮，特別小一串，我真的會謝，hk有便宜好吃的燒烤推薦嗎，活不起了」。對於香港的物價，不少內地網民的表示震驚，紛紛表示上圖的食物在內地頂多50元人民幣左右，僅香港價錢的四分之一，不禁調侃地留言「不然你以為為什麼週末深圳擠滿了香港難民？」、「這價格簡直離譜吧……」、「一串雞皮40塊？」、「你付錢的時候不手抖嗎？」。也有港人留言勸她「回深圳吃吧 香港基本上都是這個價錢 無論我在荃灣旺角還是港島區這個價錢都是常見的」、「喺香港食燒烤算X數啦」、「又貴又難吃，不如坐車去深圳吃」、「所以這就是港人北上的原因」。

原帖：小紅書

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