港女怒轟富國島是「垃圾島」小紅書列4宗罪　停電+上吐下瀉未最癲

越南富國島是近年網上大熱的度假勝地之一，吸引不少香港人前往旅遊，不過近日就有一名網民遇上前所未有地差的旅遊體驗，食、買、玩、住宿都不似預期，令她大感失望。有網民認同及同情樓主的遭遇，但也有人表示自己在富國島玩得非常盡興，評價兩極。



有香港人表示最近到富國島旅遊，不料真實體驗與預期出現很大落差，令她不禁在小紅書發文大呻中伏。樓主形容富國島多方面都令人失望，更稱之為「垃圾島」。

除了位於香島的太陽世界自然公園（Sun World Hon Thom Nature Park）以及連接公園的跨海纜車值得一試，她表示其他樂園都「流流哋」，綜合樓主意見，她共怒數了４宗罪:

1. 電力供應疑不穩

隨時因電力供應不穩而停電，令機動遊戲無法正常運作。水上活動方面浮潛只可玩1小時，體驗感大打折扣，此舉是為了讓遊客加購自費項目，以換取更豐富的活動內容。

2. 富國島食物安全擔憂

樓主透露「痾嘔肚瀉係閑（閒）事，有家人第二日第三日就出現痾嘔情況」。她坦言有小朋友同行，所以在選擇上已經很小心，但沒想過不去街邊檔，只到餐廳用膳都出事。富國島餐廳的消費亦不便宜，與香港出街食飯相若，過程中樓主一行人曾被店員硬銷海鮮，更表示「係海鮮就係good（好）」，但整體體驗並不理想。

３入住度假別墅前夕慘被退房

樓主一家本身預訂了四晚酒店與兩晚Villa（度假別墅），雖然酒店算不錯，但在入住度假別墅前突然收到業主通知冷氣故障，並已安排另一間代替。然而臨時安排的度假別墅不只沒有升級，更與本身預訂的有很大分別。她表示最後入住的度假別墅沒有泳池，也沒有景色可言，「一心想一家人去玩vila（villa），無非都是想有個私人泳池一齊玩，點知去到無泳池，方圓百里就好似死城，全部都是爛尾樓。」無奈之下，樓主選擇再訂一間公寓入住，房內環境卻更加驚人，「毛巾是黑色，全部牆都有衣蟲，好得人驚。」

4. 購物地點不足

她補充富國島在購物方面同樣有不足，當地只有兩間較大的超市，又強調「啲手信真係要試清楚，才巧（考）慮購買多啲」，相信品質較為參差。

網民反應不一

帖文一出網民反應不一，有內地網民笑稱「香港朋友生活條件太好了，瞧不上富國（島）還挺合情理的」，亦有香港人認同「一個開發中嘅地方，食嘢又冇乜記憶點，我諗10年後再去可能會好好多」、「網上各種吹捧加免簽證、平機場引人去，去到發現真係不知所謂」。浮潛方面，有網民表示樓主參加的是「跳島遊的一小時浮潛」，自行報團的話可以玩半日，而且「潛點的海超級乾淨」。不過亦有人表示經歷與樓主完全相反，「大細加埋17個，咩都食過冇痾肚（肚痾）」。

對於有網民認為富國島「適合躺平」，樓主認同「應該是要這樣（玩），如果認真玩水就不適合，喜歡影相、躺平、飲吓咖啡是不錯的」，但她覺得就躺平而言，有很多地方可以食得更安全及衛生。你又有去過富國島嗎？留言分享看法吧！