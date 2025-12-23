女生穿「光腿神器」呼吸困難送急症！港人網購呻中伏：緊到行唔郁

一到冬天，不少女生都會選擇穿上「光腿神器」。這款號稱比絲襪更保暖、比普通褲襪更自然的單品，近年來備受追捧。然而，這款神器若穿著不當，隨時會變成傷身的「美麗刑具」。



據內媒報道，近日有一名女子因長時間穿著「光腿神器」而感到身體不適，最終要前往醫院急症室就診。

該名事主小張透露，當日為了參加一場重要活動，特意選購了一條加厚款的緊身「光腿神器」，希望能兼顧保暖與優雅形象。她從下午穿到晚上，起初只覺得勒，後來逐漸感到胸悶氣短、呼吸困難，雙腿更開始出現發麻症狀。最終，她不得不中斷行程，在家人陪同下前往醫院求醫，而此事件亦登上微博熱搜榜，引起網民熱議。

有內地女子穿光腿神器進了急診。（微博截圖）

小張的分享亦迅速引起其他網民共鳴，紛紛分享類似經歷，「穿很緊的打底褲坐長途車，下車時腳整個腫起來。」、「冬天穿太緊的光腿神器，晚上脫下來發現腿部有深深的勒痕。」。

經常在內地網購平台購物的阮小姐向《HK01》表示，她上月才在拼多多見到有多款光腿褲發售，聲稱「一秒磨皮」、「仿真骨骼感」、「媽生皮」, 且促銷短片個個模特兒都穿得很自然，加上只是數十元人民幣又包郵到港，於是便購入一條試試，怎料貨到才發現中大伏。「肉色好明顯，一睇就知著咗條打底褲，而且勁厚身，褲內還有絨毛，著了上身對腳肥咗個碼。」她表示穿上時發現布料亳無彈性，「唔好講坐，連就行兩步都難」，最後一次也沒穿便掉了。

而內地報道亦補充，有中醫師提醒市面上的光腿神器往往會為了追求貼合度而設計得過於緊身，長時間穿著會壓迫經絡、血管和淋巴管，阻礙血液循環，導致肢體酸脹麻木；若面料透氣差，悶濕環境極易滋生細菌，引發皮膚過敏甚至私密處炎症。愛美之心人皆有之，但切勿為了視覺上「瘦一點」，讓身體承受不必要的健康風險。