內耗丨完成同樣任務為甚麼主管只讚同事？4問題放下比較專注自我

會議上，上司正在稱讚這次年度活動的承辦人，「人流、網路聲量、銷售都達標，第一次接活動就能辦這麼好。」接着又轉頭讚美另一位同事，「A 這次任務都準時完成，也給他鼓掌！」



走出會議室，B 心想：2年前我第一次承接同樣的活動，也都達成目標，為甚麼當時上司沒有稱讚我？A 平常這麼混，只有這次準時做完，還是大家幫他一起完成，上司憑甚麼公開表揚他？

《敏感得剛剛好》作者伊麗絲．桑德（Ilse Sand）提到，憤怒往往會掩蓋其他感受，只有往下去挖掘這些感受，你才不會一再因為同樣的事情而內傷。以開頭案例來說，上司其實沒有批評 B，但他卻好像被比下去一樣，其他感受還隱含了羨慕、嫉妒，是因為他的守則（例如每次都準時完成任務、期待獎懲公平）被打破，以及渴望的事物（例如想被認可）沒被滿足。

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釐清自己深信的行為準則，找到內心未被滿足的點

人在群體生活，想被認可很正常，只是如果把成就感建立在他人的讚美上，也等於把你的價值放在別人的嘴上。況且，別人的成就被稱讚，並不代表你的表現不被認可。

而人會對一個事件、別人的舉止產生憤怒，可能跟守則有關。每個人會有一套自己相信的準則，只是大多數人不曾仔細想過；當別人的行為與你深信的守則相違背，你就會容易有情緒。

這種狀況通常會發生在對自己要求高的人身上，因為對自己嚴格，很容易就會看那些允許自己放鬆的人不順眼。

一項〈臉書上的嫉妒〉（Envy on Facebook：A Hidden Threat of Users Life Satisfaction）研究指出，當看到朋友在Facebook上分享假期照片，甚至看到對方收到很多生日祝福，會產生負面情緒的人，對整體生活的滿意度也會下滑。換言之，因為比較、羨慕、嫉妒而產生的不平之氣，長期下來是一種內在損耗。

接受他人與自我的不同，把重點放在「自我提升」

《告別玻璃心的13件事》提到，要緩解自己不理性、有毒的比較心態，首先得先理解，你無法改變他人守則或價值觀，只能學習接受別人的守則，跟你可能不一樣。

其次， 別再判斷公平與否。即使有時候不公平是真的，你其實也無法改變或決定不公平的現象。更何況，有時候不公平只是你的想像，或許同事私底下做了更多的付出，可能上司已做了其他制衡措施，只是你不知道。

不要讓自己專注在不公平上，花力氣思考誰「該」得到甚麼，誰「不該」得到甚麼，就沒有時間投入在有生產力的事情上。

第三，把重點放在與自己競爭、定義自己的成功。如果把生活中的夥伴、另一半、兄弟姊妹、父母或同事視為競爭者，你就會一直想要贏過方；當你想要打敗他人，即使贏了能有優越感，但相對地，你會更難放下被比下去的怒氣。

《快速企業》（Fast Company）的文章〈如何將你的職業嫉妒化為動力〉（How To Turn Your Career Envy Into Motivation）寫到， 認為「他不夠好」和「我不夠好」一樣有害，你應該努力朝自己的成功邁進，問完自己為甚麼要嫉妒之後，再進行額外的一步 ：在自己的人生中，你可以在哪些值得羨慕的特質上努力？也許一時之間還無法做到替他人的成就喝采，但至少能做到不為他人被肯定而左右情緒。

放下比較，專注在自己想做的事

嫉妒是「我想要你有的東西」，但如果變成怨恨他人成就就不健康了，等於是「我想要你有的東西，而且我也不希望你擁有」。如果有不健康的比較之心，可以問自己以下問題：

Q1：你比較的對象是誰？

你永遠都能找到對象和自己比，如果你為了別人過得比你好、被稱讚而糾結，不妨想想此時此刻，有的人連思考這些的機會都沒有，他們可能正為了家人的下一餐、能否健康活着而煩惱，你會發現你比較容易心懷感恩。

Q2：這一生最大的成就是甚麼？

是金錢嗎？是此時此刻老闆的稱讚？還是你對他人的貢獻？把時間維度拉遠，看向其他人生目標，你就能跳脫當下的比較與挫敗感。

Q3：你完成了哪些事？

有哪些證據支持你已經達成你的人生目標了？銀行戶頭證明你賺了足夠的錢嗎？檢視現在擁有和未達成的，讓自己起身行動做該做的事。

Q4：你覺得時間、金錢、才華的最佳運用是甚麼？

人生中哪些記憶對你最重要？哪些活動讓你最有成就感？檢視自己花多少時間在你最重視的事，你就會減少羨慕、嫉妒他人的成就。

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