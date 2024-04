金像獎2024｜毒舌大狀奪最佳電影　盤點15大金句及重溫經典場面

第42屆香港電影金像獎頒獎禮,日前在香港文化中心完美落幕。去年創下香港電影票房史上首部衝破一億票房的《毒舌大狀》在這一屆的金像獎上,面對《金手指》、《第八位嫌疑人》、《白日之下》等勁敵,最終《毒舌大狀》還是成功奪得“最佳影片”!



黃子華作為代表在臺上領獎時,向來性格幽默搞怪的他,在發表感言時也忍不住感性哽咽說道「牡丹雖好但也需要綠葉扶持,我們演員只是綠葉,最重要的是創作人」。雖然失落了最佳男主角,但最佳影片這個獎項對他和整個團隊而言也是意義重大!一起來回顧《毒舌大狀》裡的金句和經典場面!(點圖放大重溫《毒舌大狀》劇照👇👇👇)

【1】十個人當中有九個帶著“後悔”進棺材。我不想是其中一個

【2】做人當然要以德服人,暗算另計

【3】We would like to believe that we are all equals, but the truth is we are not, and never will be

我們大家都相信人人平等,但實際上並不是。

You would like to believe you are their equals, but the truth is you are not, and never will be

你以為自己和他們是同等的,但其實真相是,你並不是,而且永遠也不會同等

【4】我情願被人打,總好過被天收

【5】邏輯這種事,今時今日又真是好難要求每個人都有

【6】今天不是something wrong,今天在這裡,Everything is wrong!

【7】以前我們都說法律面前人人平等,今時今日人人都改口了,說法律面前窮人死定了

【8】唯一值得我們這樣做的,只有一個理由,就是希望這個世界能公平些

【9】你跳樓她都要坐17年!

【10】有些權貴仗著自己有財有勢,行為卑劣,視法律如無物,我想跟她說:對不起啊,公義一樣坐在這裡!

【11】窮了不起啊,道德綁架我啊?你父母要吃飯,人家打開門做生意,是不是就不用吃飯啊?窮就可以為所欲為啊?冬天是不是可以放火燒隔壁的屋子來取暖啊?

【12】這種富貴圈你以為只靠自己啊?做苦力的才能靠自己

【13】你以為進了人家的圈子,就覺得自己跟人家同一個level啊?

【14】那些大Sir,沒事就收你入袋,有事就擺你上臺

【15】你搞我一個人無所謂的,你現在搞亂整個系統啊!這個系統垮了,所有人都要受的

即便《毒舌大狀》如今已經上映快一年了,但還是忍不住想要二刷、三刷、甚至四刷這部電影,林涼水在法庭發飆怒駡權貴的場景,真的看著太過癮了!

