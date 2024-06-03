九龍城寨之圍城｜刪剪片段揭「魚蛋媽死亡過程」幫手畀錢卻被打死

被譽為是最受歡迎的香港動作電影《九龍城寨之圍城》在中港台，乃至馬來西亞上映後大獲好評，票房屢創新高。在電影中有一幕，是初入城寨的信一，在目睹了魚蛋妹的媽媽死在城寨後，和古天樂飾演的龍捲風說他和信一都曾看到九索虐打女友，當時讓不少人都產生了疑惑：「電影裡有這麼一幕嗎？」



早前，劇組公開了一段在正片中被刪減的片段，當時家暴男偷白粉被抓到，當時信一正好趕到制止了他，他一把將家暴男按到在牆上威脅道：「搞事？知不知道規矩！」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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當時家暴男的女友，也就是魚蛋妹的媽媽正好趕到，把錢給了才讓家暴男逃過被打死的命運，但家暴男不僅不感恩，反而責駡魚蛋媽來得太晚，甚至還動手打她，但最後被在場的信一給制止了。

魚蛋媽自己也是個癮君子，後來鏡頭一轉，她在樓裡吸毒時被家暴男狠揍出氣，她被他狠狠踹了幾腳後就一動不動了，家暴男把心一橫，索性將她給掟落樓！

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這也是大家在電影裡看到，陳洛軍在發現魚蛋媽死後纏繞在電線裡時，說自己和信一曾看到過家暴男毆打魚蛋媽的原因。雖然不知道魚蛋媽的死因究竟是被毆打，還是高樓墜落至死，但都和家暴男脫不開關係，但城寨還是有城寨的規矩，最後「城寨四少」也只能在暗地裡狠狠揍他一頓出氣！

《九龍城寨之圍城》真的有太多太多精彩片段沒有在正片播出，還有的細節更是讓人忍不住買票入場二刷這部電影呢！

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