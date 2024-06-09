九龍城寨之圍城伍允龍專訪｜揭武打生涯致命經歷　做替身險被勒死

46歲男星伍允龍出道超過20年，最近因為演出港產片《九龍城寨之圍城》中超強反派「王九」爆紅，近日他為宣傳特別赴台跟影迷相見歡，也接受台媒《TVBS新聞網》專訪，雖然行程緊湊，但他仍把握空檔，和同事們去了寧夏夜市吃吃喝喝，甚至有小酌，正巧當天凌晨有規模不小的地震，問及是否有被嚇到？他彷彿王九上身，哈哈大笑表示：「可能有點微醺，我完全沒感覺耶！」



伍允龍在片中練就刀槍不入的「硬氣功」，個性又狂傲瘋癲，讓城寨四少吃了不少苦頭，戲外的他卻謙和有禮也相當幽默，一直關心記者是否聽得懂他說話，不好意思地說道：「很抱歉，我的普通話非常普通！」問及如何揣摩王九的個性？他認為自己並沒有跟這個角色相差太大，「因為我也是喜歡開玩笑，逗人開心，很愛笑的人，演王九只是把我活潑搞笑那一面放大。」他坦言過去拍戲都是動作第一、演戲第二，這部則是反過來，他直說：「每天開工都很期待，導演又會給我什麼挑戰，真的每天都很好玩。」也很開心終於被觀眾認可演技。

【圖輯】點圖放大看更多伍允龍靚相👇👇👇

伍允龍從小習武，功夫是真材實料。（TVBS新聞網授權使用／黃城碩攝）

伍允龍當吳建豪替身時，差點被威吔勒死。（TVBS新聞網授權使用／黃城碩攝）

+ 19

他的功夫真材實料，來自從小習武的硬底子，更是葉問的嫡傳徒孫，返港發展後當過武行、武術指導、替身等，也因為拍戲結識了謝霆鋒，更是謝霆鋒學詠春拳的師父，談及謝霆鋒他讚不絕口，大讚非常認真，回憶剛開始教他詠春第一套動作「小念頭」，必須一直重複同一個動作，很悶又無聊，放謝霆鋒自己練，沒想到後來再去他房間，謝霆鋒還在練那個動作，直言：「他是認真的，你看他做菜（成立品牌「鋒味」）也是，就是做什麼事都很投入。」一練就是2年多，他後來也發謝霆鋒教練牌，現在能自己教學生了。

伍允龍表示：「他（謝霆鋒）是認真的，你看他做菜（成立品牌「鋒味」）也是，就是做什麼事都很投入。」（資料圖片）

伍允龍因為拍戲結識了謝霆鋒。（資料圖片）

【相關圖輯】點擊下圖看「謝霆鋒王菲早前機場放閃的照片」👇👇👇

+ 4

問及拍戲生涯受過最嚴重的傷？伍允龍笑說，都是小傷累積而成的，比較印象深刻的2次是拍攝《惡戰》時，被好友安志杰踢斷肋骨，但當時為了不影響進度，仍是敬業完成拍攝，也曾在當吳建豪替身時，差點被威吔箍頸而死，他表示：「當時太早轉頭，後來掉到地上就暈了，眼睛張開看到所有人都在看著我。」另一次則是慈善活動上敲冰手骨折，他幽默說：「第一次敲冰沒破，第二次敲破了，但是是我破了。」

【相關圖輯】九龍城寨之圍城｜魚蛋妹媽媽真身曝光 曾演舞台劇又與姜濤同劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

除了演戲，伍允龍也同時發展幕後，2019年時與編劇好友成立工作室，手邊有3個故事在進行，4月剛完成一部新片拍攝，他與好友安志杰都有演出，透露未來想多一點自己當策劃，這3個故事有愛情有喜劇元素，相同的是都是動作片，問及未來會不會想嘗試純愛片？他表示不排斥任何題材，但更喜歡動作片，有比較多發揮空間。

因演出《九龍城寨》，伍允龍知名度急升，不只片中「信一」劉俊謙多了一班「劉太太」，他也突然有了許多「伍太太」，他謙虛說劉俊謙很帥，自己是沾光，問到至今仍單身的他，是否會想找個真的「伍太太」？伍允龍羞笑：「當然也想啊，但這種事可遇不可求。」至於理想情人類型，他表示希望對方漂亮、有愛心、對人有禮貌，最好跟他一樣愛打電動，可以一起玩，若對方功夫比他強呢？他表示：「那也行，她可以教我！」

【圖輯】點圖放大看更多劉俊謙靚相👇👇👇

片中「信一」劉俊謙多了一班「劉太太」。（資料圖片／葉志明攝）

+ 20

延伸閱讀：

上任還沒滿月！賴政府又發錢了 100萬現金國人都能拿

【本文獲「TVBS」授權轉載。】