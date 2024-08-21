異形羅穆盧斯影評｜爛番茄新鮮度81%好評　一老牌演員回歸有驚喜

【異形羅穆盧斯／影評／Alien: Romulus】三島由紀夫說過，生命是一種疾病，在《異形》（Alien）系列電影裡面來說，一點也沒錯。



史提芬史匹堡（Steven Spielberg）在1975年拍攝《大白鯊》（Jaws）一舉擊碎美國人對於海洋、沙灘的美好商業投射，列尼史葛（Ridley Scott）則在榮景蓬勃的太空競賽、登陸月球之後的1979年拍出《異形》則讓全球影迷徹底恐懼暗不見光的外太空，開場6分鐘毫無劇情介紹，也沒有任何台詞，透過古典的沉浸式鏡頭帶領觀眾一探諾史莫號太空船的內部，充滿野性的太空怪物蟄伏在暗處準備大開殺戒，一如那句經典的海報眉批，「在太空中，沒人聽得到你尖叫」。

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《異形：羅穆路斯》（Alien: Romulus）則是影迷苦等45年的佳作，是因為結合《異形》的密閉恐懼，《異形2》的刺激感官大戰，甚至重塑了《異形3》的陰森淒冷以及《異形4》的母性命題，就連《普羅米修斯》（Prometheus）、《異形：聖約》（Alien: Covenant）的哲理思辯，都能清晰融入其中，充滿毀滅的詩意，在永不見光的外太空，活著就是一種恩賜。

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實際上，列尼史葛從不諱言《異形》裡暗藏著母親生育的恐怖想像，對於性暴力的批判，首集其中一段讓生化人在滿是色情圖片的房間，用力將雜誌紙捲塞進Ripley（薛歌妮韋花／Sigourney Weaver飾演）的嘴中，在上位者、殖民者暴力的征服，形同於男性對於女性多年以來的壓迫，所以主角英雄設定為女性對抗粗暴的壓迫者，顯得格外有意義，題外話，當年編劇丹奧班農（Dan O'Bannon）、羅納德舒賽特（Ronald Shusett）撰寫劇本時從未考量主角應是男性或女性，是在製片人亞倫拉德與導演列尼史葛的主動建議，才決定以女性英雄為主，結果創造出影史最經典的女英雄，慈愛、勇敢、堅毅而且聰明睿智。

那麼《異形：羅穆路斯》則會生成什麼樣的電影，因為將故事設定在《異形》與《異形2》之間，當然做足了承先啟後，更帶領觀眾重登《異形》的諾史莫號太空船，另讓早已離世的老牌演員伊恩荷姆（Ian Holm）飾演的仿生人艾許，在歷經全身支離破碎之後再度回歸，甚至成為要角之一，這讓老影迷十足驚喜了。

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不過導演費德亞發拉斯（Fede Alvarez）功不可沒，一改《異形》系列將殖民歷史、生命倫理擺在主要敘事，費德完全將他在虐殺恐怖片《鬼玩人》（Evil Dead）、《禁室殺戮》（Don't Breathe）系列的「一群不知天高地厚的藍領階級年輕人勇闖恐怖禁地」理論，精彩切合進入《異形：羅穆路斯》的世界中，他們只想鑽漏洞獲得蠅頭小利，殊不知即將大難臨頭，我們早將這樣定律套用在面具殺人魔傑森、Freddy Krueger或是Michael Myers，對於《異形》系列來說，還真算是一個嶄新的嘗試。

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但因為《異形：羅穆路斯》實在太迷人，不只是對於首集的簡單延續，更是透過故事推演，對於異形宇宙的世界觀再次深度挖掘，讓我們透過艾許之口能夠得知，威蘭公司到底想要什麼，全因人類過於脆弱，需要覓食，需要空氣，需要水，渴望能在異形怪物的身上得到讓自己百折不摧的方式，這是普羅米修斯之火，只是普羅米修斯最終的下場是成為老鷹的食物，一如人類終究成為異形繁衍的客體。

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有了哲學意象的前提，不過《異形：羅穆路斯》依舊不負暑假大片的期待，可說是製作團隊在一部娛樂大片當中，徹底融入B級恐怖片元素的大型展演場，片中好幾次墜落的太空船亦像是伊卡路斯，在廣袤的宇宙裡面激起火花毀滅殆盡，寂靜的畫面看來充滿詩意，外加上這類型電影固有的公式，同樣也是《異形》首兩集就奠定的傳統，一開始的不知所措，到中段面臨全軍覆沒，最後讓女主角以一己之力殺出重圍，只是《異形：羅穆路斯》在傳統三幕劇結構做得特別有巧思，尤其是第三幕，透過電影前大半段布局的無重力裝置、酸性溶液以及託運重物貨艙，都逐一埋下線索，在第三幕的反擊營造出大快人心的爽感，面對真正的怪物，得用智慧去克服，無論是致敬舊作的電梯井打鬥，再加上創意十足的穿越酸液，都讓人看得大呼過癮，這是人類面對恐怖壓迫之下，永遠不變的定律。

《異形：羅穆路斯》分別奪得81%爛番茄新鮮度及86%爆谷指數，獲影評人及普羅大眾的一致好評。（截圖）

佳莉絲柏妮（Cailee Spaeny）當然很好，作為去年的威尼斯影展影后，原先還好奇身形嬌小、輪廓柔和的她如何接任薛歌妮韋花、露美慧柏絲（Noomi Rapace），但她的眼神非常堅毅，動作也很敏捷，即便一眼望過去不認為她是女英雄，看到電影後段也會被她的表演給說服，這就是演技派的魅力吧。

此外，電影根本完全暢快重寫了《異形4：逆種》（Alien Resurrection）的劇情，透過片中的小凱（伊莎貝拉莫娜／Isabela Merced飾演）一角，直喻母親對於親生子女的恐懼，而且寫得更順理成章，這讓原本就喜歡《異形4》，卻為該片評價不盡理想所苦的影迷們來說，自然是相當開心吧，證明這故事本質終究是好的啊。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】