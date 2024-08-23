異形羅穆盧斯｜你可能不知道的十件事　片名「Romulus」另有含意?

科幻驚悚經典續作《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus）已經上映！這部由金獎大導「異形之父」列尼史葛（Ridley Scott）監製、恐怖片導演費德亞發拉斯（Fede Alvarez）執導的全新續作，找來佳莉絲柏妮（Cailee Spaeny）、大衛榮松（David Jonsson）、伊莎貝拉蒙娜（Isabela Moner）等一批年輕的新銳演員擔綱主，繼續在充滿賽博龐克風格的世界觀中探索未知的恐懼。



身為《異形》系列的第七部作品，這集開啟全新故事線，也延續以往前作的特色，無論是老粉還是新觀眾，都能體驗期中的魅力。以下儂編就來介紹本片的十大觀影重點！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《異形：羅穆盧斯》點評1：導演是系列大粉絲

接棒影史經典《異形》系列的導演費德亞發拉斯原本就很擅長驚悚類型的作品，像是《鬼玩人》（Evil Dead）、《禁室殺戮》（Don't Breathe）系列，但都有獲得不錯的評價，前兩年也參與了另一個經典系列《德州電鋸殺人狂2022》（Texas Chainsaw Massacre）的編劇。而他本身也是《異形》系列的大粉絲，在看這部電影時，完全能感受到他對世界觀的了解，也有不少致敬元素放在裡面，完全可以放下部份粉絲擔憂可能「換導演就走味」的疑慮。

《異形：羅穆盧斯》點評2：沒看過前作也能進場

雖然《異形》是一部拍過6部電影、世界觀龐大的系列，但《異形：羅穆盧斯》是一部全新的獨立故事，時間線介於《異形》與《異形2》之間，人物也都跟前作沒有直接關聯，即使是新觀眾也可以無痛進場。不過如果是老粉絲的話，其實可以看見裡面的精彩致敬元素，以及玩出新意的巧思。

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《異形：羅穆盧斯》點評3：給你滿滿的異形

本片走過前半段的角色背景鋪陳，主角群到了「羅穆路斯」太空站實驗室，下半場就可以看見熟悉的抱臉蟲蜂擁回歸啦！也隨即出現被抱臉蟲附身的犧牲者，雖然已經拍到了第7集，但再度看到破胸體從人體中鑽出的畫面還是十分震撼，接下來就展開了絕無冷場的大逃殺，並與以往慣例相同，這集也有全新的異形生物登場，有點像是 《異形：聖約》（Alien: Covenant）中的工程師與異形的結合體，再度刷新觀眾期待。

《異形：羅穆盧斯》點評4：薛歌妮韋花接班人是她

本片的女主角佳莉絲柏妮是個年輕的新銳演員，之前在《貓王與我》（Priscilla）、《美帝崩裂》（Civil War）等作品中大放異彩，而這次她更是扛起重任，被視為是薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）的接班人。當年薛歌妮韋花飾演的軍官Ripley翻轉女性在恐怖片中的形象，勇敢對抗異形的身姿，成為影史經典的女英雄角色。而佳莉絲柏妮本身也是系列粉絲，她所飾演的Rain既要保有Ripley的影子，又要詮釋出自己的特色，是一大難題。儂編認為也許與她看起來並不若Ripley這麼強悍無敵，卻會在關鍵時刻爆發出絕地反攻的潛力，也是非常有記憶點。

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《異形：羅穆盧斯》點評5：人造人

「人造人」也是《異形》科幻世界觀中的重要元素，而且不僅有人造人，還有人造人造人，對應著不同的型號與功能，表面上生活與溝通能與常人無異，也有著不同的個性與功能。在這集中除了有老粉熟悉的「科學官」再次登場（而且同樣剩下一半），大衛榮松飾演的人造人Andy也是要角之一，他是女主角小雨相依為命的存在，在任務中「被系統更新」導致個性丕變，也再次探討了人造人的「自我意識」這個永恆主題。

《異形：羅穆盧斯》點評6：片名的意義

與前作《普羅米修斯》（Prometheus）相同，《異形：羅穆盧斯》的片名也取材自神話，「羅穆路斯」是戰神瑪爾斯與祭司雷亞西爾維亞的孩子，他與雙胞胎弟弟瑞摩斯一起被狼養大，後來成為了羅馬城的奠基者，並成為羅馬國王，後來傳說他在一陣颶風中升天為神，也有一說是被元老院謀殺。這個傳說也與片中情節有些呼應，尤其是最後要被帶走的實驗樣本，被注射後是進化還是死？儂編一直都很喜歡系列中對神話、宗教的呼應和隱喻，也希望能延續這樣的特色。

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《異形：羅穆盧斯》點評7：小人物群像

本片也延續以往特色，帶來科幻驚悚世界觀下的人物群像，尤其這次的演員大多是新面孔，也讓觀眾更有帶入感，佳莉絲柏妮、大衛榮松、阿奇雷諾斯（Archie Renaux）、伊莎貝拉莫塞德、吳艾琳（Aileen Wu），每個角色都有自己的個性和夢想，以及各自的羈絆，在歷經前半對的鋪陳後，他們為了逃離惡劣的環境走向偷渡之路，卻在遭遇異形怪物的過程中一一慘死，無論是血腥還是虐心程度都相當高，觀眾也一如繼往會邊看邊猜哪個角色會先下線。

《異形：羅穆盧斯》點評8：屏息感

既然是《禁室殺戮》系列導演費德亞發拉斯，在本片中當然也有帶來濃厚的屏息感，尤其是有一段要噤聲安靜通過滿是抱臉蟲的冷凍實驗室，可說是看見導演拿出了自己的看家本領，氣氛營造相當好，從躡手躡腳安靜前進、突然來個Jump Scare，到引發聲響拔腿逃命，整個過程都可以預見，但效果卻很也很到位。

《異形：羅穆盧斯》點評9：充滿致敬的結局

如果有看過系列前作，應該不難發現《異形：羅穆盧斯》的種種彩蛋，像是肚子懷了異形胎兒就是讓人想起《異形3》的情節，而結局更是完美致敬《異形》第一集，異形從休眠艙中出現、最後同樣是穿上太空服，透過太空船艙門風壓和推進器與大魔王對決，然後唯一倖存的主角也留下語音留言進休眠艙中，等待再次甦醒的機會。粉絲看了可說是感動滿滿。

《異形：羅穆盧斯》點評10：推薦4DX版

最後儂編要推薦這部片也很適合看4DX版，除了爆炸時的強光，戰鬥時的風壓跟水霧，跟著飛船在星際飛行時，座椅的移動真的有製造出太空漫遊的感覺。另外最印象深刻的一段，就是主角在無重力狀態與異形戰鬥時，那種漂浮感真的是難得的體驗，與一般動作大片4DX版的劇烈晃動截然不同，非常推薦跟著《異形：羅穆盧斯》一起體驗刺激的太空冒險。

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