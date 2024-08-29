死侍與狼人｜刪減片段暗示1個X-men回歸？正片現身TVA電視考眼力

《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）截至目前為止在全球已累積12.13億美元的票房，排在歷史最高電影票房的第27位，Marvel的確打了一場漂亮的翻身仗！而說起他會有這番成績，也要歸功於不少巨星的客串演出，讓鐵粉感受到它就像是一封送給福斯Marvel系列電影的情書。



牌皇來到MCU！？

日前，有段「刪減片段」暗示了飾演「牌皇」（Gambit）的卓寧泰坦（Channing Tatum）也利用了Marvel的神奇圈圈（奇異博士的傳送門）返回自己的宇宙。



畫面中我們看到牌皇踏過其它變種特攻（X-men）的屍體，後方泛起金光，隨後他轉身，神奇圈圈也反射到他的瞳孔，而他則是給了鏡頭一個意味深長的微笑。

【圖輯】點圖放大看更多卓寧泰坦客串《死侍與狼人》的畫面、刪減片段及更多近照👇👇👇

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不過其實這段也不是真正刪除，在最後的片尾畫面，也就死侍出來證明飾演「霹靂火」的基斯伊雲斯（Chris Evans）是真的嘴賤，在後方TVA的小電視就有這一段，但藏的極深。

在現實中，牌皇這個角色唯一一次出現在大銀幕，是在《變種特攻之狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine）中，且是由泰萊傑殊（Taylor Kitsch）飾演。後來卓寧泰坦曾多次說過自己很想飾演牌皇，且原本在《變種特攻之狼人外傳》那次也是選定讓他來演，最後卻因檔期衝突而推辭，不過福斯也有意推出《牌皇》獨立電影，並再次邀請卓寧泰坦來飾演。



但整個10多年的《牌皇》獨立電影推展計劃中，多次面臨導演創意分歧、劇本創作地獄，甚至還遇上福斯與迪士尼的合併案，最終也讓這部片石沉大海。

【圖輯】點圖放大重溫《變種特攻之狼人外傳》劇照👇👇👇

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卓寧泰坦在多次受訪中不停的表露自己對牌皇的愛，自己私底下也不停揣摩練習怎麼飾演好該角色，就連沒有找到適合執導這部作品的人選，他還說自己可以自導自演，完全能顯現他是多麼熱愛這名角色。



這也是為什麼在《死侍與狼人》裡的他會一直不斷說自己沒有以前的記憶，還有暗示自己可能一開始就是出生在「虛空」，代表由他飾演的牌皇其實從未存在過。

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實際上，在《死侍與狼人》的結尾，我們也看到Dafne Keen飾演的「X-23」與狼人都來到了死侍的宇宙生活，那牌皇、「黑天使」（Elektra）、「幽靈刺客」（Blade）都回歸自己的宇宙也就不奇怪了！但更讓人好奇的是，難道福斯被迪士尼收購之後，MCU真的要重啟拍攝《牌皇》獨立電影了嗎！？

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