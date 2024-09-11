鄭秀文鄧麗欣鄭中基《愛情城事》懶人包　卡士強勁更拍出時代新意

曾寶儀監製的電影《愛情城事》，由殷振豪、黃婕妤、許承傑、李心潔等十位導演打造，找來鄭秀文、劉冠廷、張震、鄭中基、阮經天、林嘉欣、伍百、方郁婷等十組港台巨星輪番上陣，透過十個相互獨立又有所關聯、看似沒頭沒尾又有起承轉合的故事，組合成一部如同詩集的多段式電影，描繪「愛」在台北這座城市中的種種樣貌。



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《愛情城事》解析1：關於多段式電影

在談這部電影之前，儂編先來聊聊「多段式電影」，意旨由數部短片組成的長片，彼此之間不一定有關連，有時候會由多位導演執導不同篇章，也可能會讓同一位演員在各章節中演出不同的角色。



這樣的形式早在默片時代就已經存在，至少已經有百年歷史，以近年來說像是韋斯安德遜（Wes Anderson）的《法蘭西特派週報》（The French Dispatch），以及最近《可憐的東西》（Poor Things）姊妹作《憐憫的種類》（Kinds of Kindness）都是如此。

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《愛情城事》解析2：回顧台灣影史的標記

而多段式電影在台灣電影史上也有重要意義，80年代台灣電影進入新浪潮時期的開山之作由陶德辰、楊德昌、柯一正、張毅執導的《光陰的故事》就是多段式電影，另外侯孝賢、萬仁、曾壯祥執導的《兒子的大玩偶》也是經典之一。



此後也有《愛到底》、金馬影展集結侯孝賢、吳念真、王小棣、張艾嘉、楊雅喆等諸多大咖導演縮拍攝的《10+10》也都令人印象深刻。此類型的作品在華語電影中已經有不少佳作先例，但《愛情城事》仍然會是一部令人感動的作品。

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《愛情城事》解析3：疫情下的生活註解

由台灣、香港、馬來西亞多方導演、卡斯共同打造的《愛情城事》可說是紀錄了我們這個時代的印記，就片中的時間點可以觀察出應該是發生在疫情前後，能看到打疫苗、戴口罩、台灣三級警戒等這些年剛經歷過的事情。



有人在這段期間丟了工作、有人發現了另一半的真面目、有人面臨了感情的關卡，也許觀眾都能在其中找到自己生活的投射，也能使人回顧這段期間我們改變了什麼，又找回了什麼。

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《愛情城事》解析4：拍出時代新意

另外這部電影似乎也想要對當前的電影生態表達一些看法，全球電影市場至今仍無法回到疫情前的水準，台灣當然也是如此，面對收視習慣改變、串流崛起、短影音當道、什麼都要速食化、碎片化的時代，「電影」這個要花大約百元港幣、把人關在戲院兩小時娛樂消費該如何繼續吸引人？尤其是近年純粹的浪漫情電影更是面臨極大考驗。



而《愛情城事》首先在陣容上就不惜重本，找來了台灣、香港、馬來西亞各地強大的導演和卡士群，透過不同世代的演員、迥異的生活情境，甚至是各式各樣的愛情觀，由十個平均一段十分鐘的故事，想辦法讓不同年齡層、族群的觀眾，都能在其中找到共鳴。且別看一個故事只有十分鐘，裏頭呈現的畫面質感、演員的情緒表達、台詞的精準拿捏，都是大螢幕等級。

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《愛情城事》解析5：十種風格的愛情故事

《愛情城事》的十個故事都有著各自的風格，有浪漫、溫馨、懸疑、驚悚、喜劇等，擺在同一部電影卻沒有違和感，一如同一座城市中的都會群象，有吳卓源、婁峻碩詮釋檳榔西施與外送員萍水相逢的相濡以沫，夜店咖朱軒洋、9m88似曾相識的欲醉還醒。



也有劉冠廷和鄭秀文白蛇傳結合西方狼人的愛情奇觀，或是林鉅、方郁婷祖孫檔藉著玉蘭花帶出動人肺腑的一生羈絆，更有阮經天、林嘉欣充滿藝術感的情慾流動，不過最讓人驚豔的還是張震和鄭中基陰柔台客和尋芳香港人從尬聊中迸發出的天雷地火，也許看完這些故事，有人會覺得意猶未盡、有人會覺得沒頭沒尾，但都多少能從中得到生活的啟發。

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