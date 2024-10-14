完美物質劇情簡介+演員+賣點懶人包「容貌焦慮」竟然可以咁恐怖？

堪稱肉體恐懼巔峰之作！2024年必看驚悚《完美物質》（The Substance／又譯《懼烈》）在北美及歐洲地區上映後，大膽又狂野的劇情及創新的視覺震撼，全球累計票房飆破四億新台幣！



該部電影由荷李活影星「狄美摩亞」（Demi Moore）擔任女主角，將過氣女星對容貌老去的焦慮，轉變成邪典之作，巧妙諷刺現代社會對完美外表的執著，本篇爆米花小姐將整理《完美物質》賣點介紹，快繼續看下去！

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《完美物質》賣點1.血肉美感諷刺扭曲的價值觀

諷刺現代人的審美暴力與容貌焦慮！電影描述曾紅極一時的荷李活巨星「伊莉莎白」（狄美摩亞飾），無法面對自己老去的容顏，決定使用一種名為「完美物質」的黑市藥物，透過注射藥物的細胞複製物質，創造出更年輕、更漂亮的另個自己（瑪嘉烈戈利／Margaret Qualley飾），當「年華老去」及「年輕貌美」的自己究竟如何共存？

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《完美物質》賣點2.由法國名導編導

《完美物質》為法國導演Coralie Fargeat繼2017年《血色攞命花》（Revenge）後的第二部長片，過去曾經以2017年的處女作《血色攞命花》獲得了國際認可，導演日前也透露：「希望男性與女性，都可以《完美物質》這部電影，去除人們為自己貼上的標籤，勇敢地活出自我。」

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《完美物質》賣點3.「狄美摩亞」飾容貌焦慮過氣女星

由「狄美摩亞」在飾演的女主角「伊莉莎白」，一名過氣的女星，為了迎合大眾對審美的定義，選擇打入完美物質開始啟動細胞分裂，創造出由「瑪嘉烈戈利」飾演的更好的自己「蘇」，只要一人甦醒生活，另一人則是昏迷狀態。



伊莉莎白在預告中的台詞：「我們好像有點…過量了。」暗示著兩人未如預期達到完美平衡，另一邊吶喊著「根本沒辦法平衡」的蘇，也想盡辦法奪回身體自主權，誰也不想停止這場因容貌焦慮而失控的生存戰，雖然在電影中有許多全裸鏡頭，但比起肉體的裸露，「狄美摩亞」更希望大家關注的是電影中揭露的赤裸人性，反思我們對自己的審美暴力。

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《完美物質》賣點4.「丹尼斯奎爾」飾貶低女性的電視節目製作人

「丹尼斯奎爾」（Dennis Quaid）在《完美物質》挑戰觀眾對審美的定義，更直球對決，扮演隨時面對微笑的男性主義刻板印象，批評女明星該永遠保持美麗的身材，電影台詞包含「觀眾總是喜新厭舊，不用懷疑，到50歲，就沒搞頭了⋯⋯」，雖然角色具爭議性，但也透過此角色的思想與風格，改變觀眾重新思考對「完美」的定義。

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《完美物質》賣點5.中文版海報

日前官方公布《完美物質》中文版正式海報，眼看狄美摩亞全裸倒在浴室，露出的背部血肉縫合傷口藏玄機引人好奇，對應著電影劇情「在這場戲中，注射完美物質後，從狄美摩亞的身體分裂出由瑪嘉烈戈利飾演更完美、更年輕的我」，開創驚悚電影的新格局。

《完美物質》於2024年10月10日在香港上映，究竟這場強烈的容貌焦慮大戰，是否會選擇不斷迎合大眾對「美」的期待呢？女主角狄美摩亞向影迷們呼籲：「完美物質的七天平衡反映了真實的人性，伊莉莎白與蘇看似兩個人，但其實是共同體，像極了我們與自我內心最深處的另一個自己。」

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