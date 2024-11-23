魔法壞女巫｜6大賣點逐個數　楊紫瓊之外仲有兩大歌后陣容鼎盛

年底壓軸奇幻大作《魔法壞女巫》（Wicked）將於11月21日上映！由台裔美籍導演朱浩偉執導，請來曾以《哈莉特：廢奴之戰》（Harriet）入圍奧斯卡最佳女主角的Cynthia Erivo、歌手出身的Ariana Grande主演，以及奧斯卡影后楊紫瓊、資深傳奇巨星謝夫高拔林（Jeff Goldblum）等重量級卡士加盟，打造出一部與《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）相同世界觀的史詩歌舞奇幻電影。



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《魔法壞女巫》 看點1：年度奇幻大作

《魔法壞女巫》改編自百老匯經典歌舞劇《女巫前傳》，是與法蘭克鮑姆所創作的知名童話故事《綠野仙蹤》來自同一個世界觀，也就是以魔法大陸「奧茲國」為背景，從西方女巫的角度重新論述這個故事。從預告中就可見奇幻迷最嚮往的魔法世界觀又回來了，有中世紀風格的建築、華麗的服裝、絢麗奪目的魔法特效，還有生毛帶角的珍奇生物，讓喜歡奇幻題材的觀眾備受期待。



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《魔法壞女巫》 看點2：台裔導演挑大樑

本片由知名美籍台裔導演朱浩偉執導，他曾經操刀過《舞力全開》（Step Up）、《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）等知名作品，挑戰各類題材的經驗豐富，如今也繼《狂舞紐約》（In the Heights）再度挑戰歌舞片，並深度刻畫劇情想傳達給觀眾的意念。朱浩偉說：「《魔法壞女巫》的核心故事是友情，一開始是關於這兩個截然不同的年輕女孩被迫要成為室友的有趣過程，她們根本就合不來，然而，兩人的友情將為這部電影帶來人性，她們倆都非常深刻地理解這一點，同時，也描寫了改變自我有多困難，還有人心其實有多複雜。」



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《魔法壞女巫》 看點3：金獎製作人出手

《魔法壞女巫》的製片也是大有來頭，包括曾製作《星聲夢裡人》（La La Land）、《小魚仙》（The Little Mermaid）Marc Platt，他製作的電影、電視劇、舞台劇總共獲得46項奧斯卡獎提名、58項艾美獎提名以及36項東尼獎提名，以及多次東尼獎得主David Stone，本片的藍本之一，也就是場場爆滿的賣座音樂劇《女巫前傳》就是由他們共同製作。



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《魔法壞女巫》 看點4：重量級卡士

除了上述提到的兩位主演，配角陣容也是超級重量級，包括奧斯卡影后楊紫瓊飾演魔法學院「希茲大學」校長、《柏捷頓家族》（Bridgerton）喬納森拜利（Jonathan Bailey）飾演一位王子，傳奇巨星謝夫高拔林飾演奧茲國大巫師、Ethan Slater飾演小矮人學生、；四度榮獲艾美獎、演出《權力遊戲》（Game of Thrones）的彼得汀尼治（Peter Dinklage）則為羊教授迪拉蒙博士配音。



《魔法壞女巫》 看點5：現場演唱

既然是歌舞電影，劇情中當然會有許多精彩的編排，而且許多部分是在拍攝時就現場演唱。導演說：「他們的現場演唱讓觀眾完全沉浸在音樂中，整個片場就是一間大型錄音室，現場錄製的歌聲中充滿真實的的情感，觀眾將在戲院中真實感受，力量非常強大。像是坐在最好的位子，參加一場最棒的演唱會。」



《魔法壞女巫》 看點6：一次拍兩集

此外《魔法壞女巫》未上映就轟動的另一個原因，則是一次拍了上下兩集，將分別於今年和明年上映。本片講述經典童話故事中奧茲國女巫不為人知的故事，一名因為罕見翠綠色膚色受到世人誤解的年輕女子，一個大受歡迎的年輕女子，建立了一段友誼，但當她們在遇見奧茲國大巫師之後從此變樣，在歷經一連串冒險後，分別成為了好女巫與壞女巫。



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