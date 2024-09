MARVEL 85周年｜3分鐘紀念片見年輕Stan Lee　紅變形俠醫正面亮相

Marvel 今年85周年,為慶祝這個重要時刻,官方製作了一條接近3分鐘的紀念影片,當中出現多年來的精彩影視作品及經典動畫、漫畫畫面,馬上勾起一眾粉絲的回憶。Marvel的角色引起了世界各地不同年齡層粉絲的共鳴,無論漫畫、電影、影集等均俘虜幾代人的心,由《鐵甲奇俠》到《復仇者聯盟》陪伴著大家成長並成為了現象級電影。

Stan Lee被小朋友問到最愛哪個創作角色,他說很難選,就如問一個父母最愛哪位兒女。(影片截圖)

Marvel之父史丹李(Stan Lee)生前與拍檔Jack Kirby(積克高比)與Steve Ditko(史提夫迪高),合作創下不少經典的超級英雄。(影片截圖)

在片中出現Marvel Studios總裁奇雲費治(Kevin Feige),以及提到Marvel之父史丹李(Stan Lee)生前與拍檔Jack Kirby(積克高比)與Steve Ditko(史提夫迪高),合作創下不少經典的超級英雄,包括蜘蛛俠、復仇者聯盟、變種特攻、神奇4俠等,同時亦揭示多部新作畫面,更有紅變形俠醫的正面衝擊。

更多漫畫角色將逐一亮相,包括由羅拔唐尼(Robert Downey Jr)即將飾演的大反派「末日博士」(Dr.Doom)。(影片截圖)

Marvel展望未來,將為觀眾帶來更多震撼的影視作品,包括於2025年上映的《美國隊長:勇敢新世界》 (Captain America: Brave New World)、《雷霆特攻隊*》(Thunderbolts*)、《The Fantastic Four: First Steps》以及Disney+獨家串流上線的 《夜魔俠:重生》 (Daredevil: Born Again)、《鋼鐵心》(Ironheart)。