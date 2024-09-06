MARVEL 85周年｜3分鐘紀念片見年輕Stan Lee　紅變形俠醫正面亮相

Marvel 今年85周年，為慶祝這個重要時刻，官方製作了一條接近3分鐘的紀念影片，當中出現多年來的精彩影視作品及經典動畫、漫畫畫面，馬上勾起一眾粉絲的回憶。Marvel的角色引起了世界各地不同年齡層粉絲的共鳴，無論漫畫、電影、影集等均俘虜幾代人的心，由《鐵甲奇俠》到《復仇者聯盟》陪伴著大家成長並成為了現象級電影。

Stan Lee被小朋友問到最愛哪個創作角色，他說很難選，就如問一個父母最愛哪位兒女。（影片截圖）

Marvel之父史丹李（Stan Lee）生前與拍檔Jack Kirby（積克高比）與Steve Ditko（史提夫迪高），合作創下不少經典的超級英雄。（影片截圖）

在片中出現Marvel Studios總裁奇雲費治（Kevin Feige），以及提到Marvel之父史丹李（Stan Lee）生前與拍檔Jack Kirby（積克高比）與Steve Ditko（史提夫迪高），合作創下不少經典的超級英雄，包括蜘蛛俠、復仇者聯盟、變種特攻、神奇4俠等，同時亦揭示多部新作畫面，更有紅變形俠醫的正面衝擊。

更多漫畫角色將逐一亮相，包括由羅拔唐尼（Robert Downey Jr）即將飾演的大反派「末日博士」（Dr.Doom）。（影片截圖）

Marvel展望未來，將為觀眾帶來更多震撼的影視作品，包括於2025年上映的《美國隊長:勇敢新世界》 (Captain America: Brave New World)、《雷霆特攻隊*》(Thunderbolts*）、《The Fantastic Four: First Steps》以及Disney+獨家串流上線的 《夜魔俠：重生》 (Daredevil: Born Again）、《鋼鐵心》(Ironheart)。