美國隊長4預告︱迎擊夏里遜福紅巨人　飛盾又違反物理仲截擊導彈

2025年Marvel超級英雄最備受期待作品《美國隊長4:勇敢新世界》(Captain America:Brave New World)昨日(10日)推出最新預告片,鐵定2025年2月12日上映!電影為安東尼麥奇(Anthony Mackie)接任新.美國隊長後的首部電影,繼《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)及劇集《鷹隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)後再度出擊!安東尼麥奇在電影中以全新戰甲登場,裝備亦結合美國隊長招牌盾牌與鷹隼的滑翔翼,加上藍白紅國旗顏色後,非常新鮮及具象徵性!

安東尼麥奇飾演的「新.美國隊長」正式於預告片裡登場!(《美國隊長4:勇敢新世界》預告截圖)

《美國隊長4:勇敢新世界》鐵定於2025年2月12日上映!(《美國隊長4:勇敢新世界》電影海報)

預告中,除了安東尼麥奇飾演「新.美國隊長」Sam Wilson以外,亦有老牌演員「福伯」夏里遜福(Harrison Ford)飾演的美國總統現身!年屆82歲的夏里遜福首次加入Marvel宇宙便飾演美國總統,更在預告片裡大變身,一怒之下轉身成為「紅巨人」,與新美國隊長正面交鋒!夏里遜福變成的紅巨人,身型與復仇者聯盟的綠巨人非常相似,除了膚色變成兇猛的紅色外,紅巨人的五官更按夏里遜福的樣貌重組,更以電影特技「回春」40年,令人難以致信年過八旬的福伯竟會爆發暴走一面!

81歲夏里遜福加入Marvel宇宙,成為美國總統兼化身「紅巨人」,在特技下回春40年!(《美國隊長4:勇敢新世界》預告截圖)

《美國隊長4:勇敢新世界》的預告片除了夏里遜福成為最大彩蛋外,安東尼麥奇的新美國隊長亦不乏發揮空間。結合盾牌與滑翔翼的裝備,令美國隊長戰鬥更為全方位,電影場面亦擴闊至海陸空三個境界!在空中戰鬥畫面中,新美國隊長除了能夠比戰機更自如地飛行及降落外,更使出美隊招牌「飛盾」絕技,以「違反物理原則」的方法在空中連環截擊四枚導彈,超出Marvel粉絲的預料,亦大大增強入戲院觀映的吸引程度!

安東尼麥奇以「新.美國隊長」裝甲現身預告!(《美國隊長4:勇敢新世界》預告截圖)

美國隊長「違反物理」飛盾絕招再現,竟然可以連環截擊導彈?!(《美國隊長4:勇敢新世界》預告截圖)