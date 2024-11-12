美國隊長4預告︱迎擊夏里遜福紅巨人　飛盾又違反物理仲截擊導彈

2025年Marvel超級英雄最備受期待作品《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America：Brave New World）昨日（10日）推出最新預告片，鐵定2025年2月12日上映！電影為安東尼麥奇（Anthony Mackie）接任新．美國隊長後的首部電影，繼《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）及劇集《鷹隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）後再度出擊！安東尼麥奇在電影中以全新戰甲登場，裝備亦結合美國隊長招牌盾牌與鷹隼的滑翔翼，加上藍白紅國旗顏色後，非常新鮮及具象徵性！

安東尼麥奇飾演的「新．美國隊長」正式於預告片裡登場！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

《美國隊長4：勇敢新世界》鐵定於2025年2月12日上映！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影海報）

預告中，除了安東尼麥奇飾演「新．美國隊長」Sam Wilson以外，亦有老牌演員「福伯」夏里遜福（Harrison Ford）飾演的美國總統現身！年屆82歲的夏里遜福首次加入Marvel宇宙便飾演美國總統，更在預告片裡大變身，一怒之下轉身成為「紅巨人」，與新美國隊長正面交鋒！夏里遜福變成的紅巨人，身型與復仇者聯盟的綠巨人非常相似，除了膚色變成兇猛的紅色外，紅巨人的五官更按夏里遜福的樣貌重組，更以電影特技「回春」40年，令人難以致信年過八旬的福伯竟會爆發暴走一面！

81歲夏里遜福加入Marvel宇宙，成為美國總統兼化身「紅巨人」，在特技下回春40年！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

81歲夏里遜福加入Marvel宇宙，成為美國總統兼化身「紅巨人」，在特技下回春40年！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

81歲夏里遜福加入Marvel宇宙，成為美國總統兼化身「紅巨人」，在特技下回春40年！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

81歲夏里遜福加入Marvel宇宙，成為美國總統兼化身「紅巨人」，在特技下回春40年！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

81歲夏里遜福加入Marvel宇宙，成為美國總統兼化身「紅巨人」，在特技下回春40年！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

81歲夏里遜福加入Marvel宇宙，成為美國總統兼化身「紅巨人」，在特技下回春40年！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

81歲夏里遜福加入Marvel宇宙，成為美國總統兼化身「紅巨人」，在特技下回春40年！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

《美國隊長4：勇敢新世界》的預告片除了夏里遜福成為最大彩蛋外，安東尼麥奇的新美國隊長亦不乏發揮空間。結合盾牌與滑翔翼的裝備，令美國隊長戰鬥更為全方位，電影場面亦擴闊至海陸空三個境界！在空中戰鬥畫面中，新美國隊長除了能夠比戰機更自如地飛行及降落外，更使出美隊招牌「飛盾」絕技，以「違反物理原則」的方法在空中連環截擊四枚導彈，超出Marvel粉絲的預料，亦大大增強入戲院觀映的吸引程度！

安東尼麥奇以「新．美國隊長」裝甲現身預告！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

安東尼麥奇以「新．美國隊長」裝甲現身預告！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

安東尼麥奇以「新．美國隊長」裝甲現身預告！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

美國隊長「違反物理」飛盾絕招再現，竟然可以連環截擊導彈？！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）