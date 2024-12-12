色戒｜梁朝偉「逼真情慾戲」拒絕李安請替身　親自上陣原因曝光

梁朝偉曾和湯唯2007年在李安執導的電影《色，戒》大膽演出情慾戲，糾結的情感讓梁朝偉一舉拿第44屆金馬獎影帝。當年由於片中「迴紋針體位」實在太逼真，至今仍有不少影迷懷疑是「真槍實彈」。



據悉，李安原先要找「替身」代替梁朝偉出演激情戲，但是梁朝偉卻堅決要親自上陣。

梁朝偉曾和湯唯2007年在李安執導的電影《色，戒》大膽演出情慾戲，糾結的情感讓梁朝偉一舉拿第44屆金馬獎影帝。（《色，戒》劇照）

當年由於片中「迴紋針體位」實在太逼真，至今仍有不少影迷懷疑是「真槍實彈」。（《色，戒》劇照）

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梁朝偉飾演《色，戒》中的漢奸易先生一角，但因為床戲的尺度相當露骨，李安也擔心劉嘉玲會有芥蒂，早就替梁朝偉尋覓了替身，不過當時梁朝偉堅持自己上陣，原來梁朝偉為了開創更多戲路，他還很敬業瘦了8公斤，希望上鏡頭身形能更好看，並也因為角色擺脫偶包，接受畫眼袋、法令紋和推高髮際線的角色安排，無疑是重大突破。

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