誤判專訪｜甄子丹一原因邀親生爸爸演戲中父親 對方演技意外獲讚
撰文：聯合新聞網
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甄子丹主演動作強片《誤判》即將上畫，他日前與鄭則仕一同接受台灣媒體訪問，這回找來不少大明星共演，包括許冠文、汪明荃、吳鎮宇、張智霖、呂良偉、鄭則仕和劉江，但最為意外的還是他找親生父親甄雲龍客串，還是演出自己在片中角色的爸爸。
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甄雲龍在片中飾演腦退化需要輪椅出入的父親，與甄子丹有一段非常動人的親情戲，甄子丹提到當初《誤判》在構思角色時，就有思考自己角色的家庭背景，由於怕講得太多會失焦，所以不想設定自己角色有老婆、小孩，最後決定安排主角有一個退役警察的爸爸：
「父親這個角色，我也想過其他演員，剛好我爸爸從波士頓回來，我就向劇組推薦，我覺得沒有人演我爸爸比他更好！」
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不過，因為甄雲龍沒有演過戲，甄子丹透露一開始大家還是有點猶豫，「結果他第一天來就把台詞都背好，大家還跟我說『你爸演的比你更好！』」這回找爸爸演出，甄子丹強調不是噱頭 ，而且爸爸也不是主要角色，「想說拍攝一場戲，也可以留一個紀念」，並強調：
「還是有給酬勞的。」
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甄子丹自從《大師兄》之後，已有6年沒去台灣宣傳，他遺憾這幾年工作太忙，時常飛來飛去，但主要還是希望台灣觀眾能喜歡《誤判》，相信這部電影能讓觀眾看見完全不一樣的甄子丹。《誤判》將於12月21日上映。
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