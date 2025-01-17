蕭定一狠批《公開試當真》垃圾呃觀眾：如果呢套戲係DSE，我畀U！

現年50歲的蕭定一，曾與資深編劇父親蕭若元創立一元製作室有限公司，之後又涉足過電影發行，製作過電影《一路向西》、《3D肉蒲團之極樂寶鑑》、《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》、《小男人週記3之吾家有喜》及《棟篤特工》等，亦曾任經理人。雖然旗下中國創意數碼娛樂有限公司後來因財政問題遭清盤，他亦於去年被法庭頒令破產，但蕭定一仍非常關心香港電影，不時發表評論，而近日他就對YouTube頻道「試當真」的DSE紀錄片《公開試當真》給予極差評價。

蕭定一（下排中）接手中國創意數碼娛樂有限公司時，曾簽下張智霖、周秀娜、欣宜、胡杏兒等多名藝人。（VCG）

蕭定一與父親蕭若元曾製作話題作《3D肉蒲團之極樂寶鑑》。（VCG）

蕭定一曾與黃子華聯合製作《棟篤特工》。（VCG）

《公開試當真》是游學修、許賢、蘇致豪創立的試當真，於2023年DSE期間，拍攝許賢陪伴當屆DSE考生滕毅康考試的紀錄片，導演為梁奕豪（贊師父），電影亦特別找來張叔平擔任剪接，電影最終收$550萬票房。

《公開試當真》是拍攝許賢陪伴當屆DSE考生滕毅康考試的紀錄片，由梁奕豪執導、游學修與許賢監製。（電影海報）

蕭定一指自己向來「隱惡揚善」，「差嘅嘢我盡量都唔想講，最多唔講嘅啫。」但他覺得一定要鬧《公開試當真》，因為覺得這套電影「離晒譜」。他狠批這部紀錄片毫無誠意，要個「小朋友」（滕毅康）出鏡，但方法完全出誤，蕭定一指電影找來全港最強的補習老師林溢欣及其團隊，於四個月內力谷滕毅康，而許賢亦出於對母親的愧疚重考，他說：「再考許賢都冇考好到喎！根本成件事個用心就係諗住話，Hea讀啦大家，補習都冇用㗎喇，Hea讀四個月都唔會成績好咗，只係如果考試唔好，唔代表你人生都唔好，呢啲我當然完全認同……」

蕭定一指自己向來隱惡揚善，但《公開試當真》對他而言實在離譜。（YouTube@memehongkong）

他續說，覺得整套電影最恐怖的，是作為一套紀錄片，其拍攝極度不認真，蕭定一再踩：「佢好似只係拍咗315個小時嘅footage，你講笑啦！一部Proper啲嘅documentary，你睇吓真係好睇嘅《給十九歲的我》，拍咗七年，幾萬小時。」蕭定一認為團隊枉稱自己有誠意，並說：「我要插呢部戲，就係因為佢冇誠意，畀我感覺係一部呃觀眾錢嘅戲。好彩我冇入場咋，80幾蚊100蚊睇部咁嘅Documentary，真係我想𠝹櫈，我喺飛機度睇，嗰個半鐘頭我好似搭飛機去加拿大咁呀，好似搭咗12個鐘頭咁，嗰種冇娛樂性嘅程度，就係因為你唔夠footage囉，唔夠誠意囉！」

蕭定一以另一套校園紀錄片《給十九歲的我》為例，指團隊拍攝期長達7年，比《公開試當真》有誠意好多。（資料圖片/陳順禎攝）

蕭定一認為電影只拍一個人去拍公開試，從而批判考試制度，卻沒有拍其他角度去平衡不同論點；而甚者是冇做品格審查，他講到男主角滕毅康早前再因盜竊被捕一事：「呢個人可以偷完嘢，幾個月之後再偷嘢，品德有冇問題呀？」蕭定一坦言，根本冇人會鍾意考試，但電影在批判考試的同事，卻沒提出比DSE更好的制度，他舉例：「有冇好嘅System去代替佢呀而家？有！你要講出譬如IB嘅System，咪好過佢囉，可以平時交功課計分，唔使一試定輸贏。有冇呢個Angle？冇，乜嘢都冇，冇娛樂性、冇footage、乜嘢都冇，Casting所有嘢都係問題！」

滕毅康在幾個月內連環於超市盜竊，蕭定一稱電影選角有問題，質疑開拍前未有做品格審查，思考這個人是否值得公司放資源。（IG@tnhong_084）

得知電影由張叔平剪接，蕭定一說他認為張叔平已經盡力「救」了這套戲，否則根本就只是一套爛片。他更直斥若「試當真」視這套電影為頻道的DSE考核的話，他會畀U。他說：「完全唔合格！冇誠意！唔係水平，垃圾！你哋返去檢討吓先啦，拍部咁嘅嘢出嚟，起碼最基本，你都要好似《給十九歲的我》拍五、六個學生啦，啱唔啱呀？平衡吓啲角度啦，啱唔啱呀？或者拍長啲時間啦，有啲考試好叻嘅人，結果都可以失敗，有啲考試唔叻嘅人，結果都好成功，拍乜春呀你哋？我對你哋好失望，作為新一代，如果你想做電影，唔X好做喇真係！冇誠意啊，真係張婉婷好過你太多喇！」影片在怒火中作結，網民皆留言表示好少見他這麼「勞氣」，短片末段發火亦甚有蕭若元影子。

在影片後段，蕭定一更是激動，怒斥唔合格、冇水平等等，更問：「拍乜春呀你哋？我對你哋好失望，作為新一代，如果你想做電影，唔X好做喇真係！」（YouTube@memehongkong）

其實蕭若元與「試當真」老闆游學修過往都曾因電影有「牙齒印」，未知今次蕭定一是否為父出氣。2021年2月，蕭若元於社交媒體Clubhouse內，就香港電影業未來與一眾年輕人激辯，當中包括游學修。雙方其後於各自的YouTube頻道隔空駁火，蕭若元批死香港電影業回復昔日輝煌「機會等於0」，更形容游學修所拍的YouTube片只是「煮飯仔」。

蕭若元曾指試當真的網片只是「煮飯仔」級數。（YouTube@memehongkong）

游學修則認為的確難以回到80至90年代輝煌的電影業，但也沒必要複製當時的成功，可以行一條新的道路，而「試當真」正是「要用舊嘅語言去做新嘅嘢。」他更有點怒氣說：「如果你同年輕人講機會等於零，你即係叫佢哋去死！」同年年尾，YouTube公布2021年度影片排行榜，頻道「試當真Trial & Error」成為年度熱門創作者榜首，游學修隨即於facebook上發文，點名身在台灣的蕭若元挑機說：「蕭若元，聽聞你上年拿了第 9位，有空回來香港交流交流！」