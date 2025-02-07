《射雕英雄傳》洪七公撞臉財神爺 徐克預告有下集「他」求放過
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
56歲大陸演員胡軍代表作是同志電影《藍宇》，2003年在金庸《天龍八部》扮蕭峰爆紅，時隔22年，他應導演徐克之邀，在賀歲片《射雕英雄傳：俠之大者》扮洪七公，滿頭繡球造型讓大家傻眼，「還以為是財神爺」、「在賣糖葫蘆嗎」？
【圖輯】點圖放大看更多《射鵰英雄傳俠之大者》劇照👇👇👇
+18
《射雕英雄傳：俠之大者》由肖戰扮郭靖，莊達菲扮黃蓉，洪七公是郭靖、黃蓉的師父，也是天下第一大幫「丐幫」幫主。胡軍受訪時透露某天接到徐克電話「過來幫個忙」，他回：「行啊，演誰？」一聽到是洪七公馬上求饒：「九指神丐？你放了我吧，再也不想吊威牙（鋼絲）啦。」徐克回說只要一個下午，不必吊空中，他才答應。
【圖輯】點圖放大看更多2003年《天龍八部》劇照👇👇👇
+11
到了現場一定裝，胡軍都傻了：「這洪七公怎麼像唱戲的啊，頭上戴著那什麼？ 真是礙事，戴草莓還楊梅？」但因為只拍4小時，也不用真的打降龍十八掌，輕輕鬆鬆就交差。主持人問他有沒有見到肖戰，胡軍回「我們沒合作」，其實意思是指分開拍攝沒遇見，不料竟上了熱搜被大做文章，十分莫名。
【圖輯】點圖放大看更多《藍宇》劇照👇👇👇
+9
胡軍在訪問中還提到後製配音時，徐克竟預告還有下一部「洪七公才真正要出現」，他一聽再次求饒：「導演你放了我吧！」但也坦言對徐克的武俠電影格外期待，因為時下AI後製泛濫，真正的「俠氣」都不見了。
【相關圖輯】《神鵰俠侶》第13次翻拍！回顧5對楊過小龍女 古天樂演得最傳神（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
王晶新版《笑傲江湖》演員陣容曝光「她」演東方不敗竟似林青霞金庸次子傳演出徐克版《射鵰》 查傳倜在內地生活現職美食家蔡瀾不滿與金庸並列「香港四大才子」 大爆老友有過目不忘功能《鹿鼎記》女星疑食錯藥留恐怖後遺症 休息6年狂減20kg驚豔復出金庸武俠世界劇評｜劇情聚焦射雕英雄傳 省略支線故事節奏更明快金庸遺孀林樂怡現況曝光 16歲譜出忘年戀接管億萬身家
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】