【奧斯卡2019】影后《爭寵》拍攝場地　15世紀英國莊園變身皇宮

2019奧斯卡頒獎禮完滿落幕，其中最佳女主角鬥得非常激烈，而贏面甚高的《爭寵》（The Favourite）英國女星奧莉花高雯（Olivia Colman）最終大熱勝出成為今屆最佳女主角！電影背景是18世紀英法戰爭期間「安妮女王」的宮廷鬥爭戲，為回到當年的英國宮殿場面，找到在赫特福德郡（Hertfordshire）的「哈特菲爾德莊園（Hatfield House）」，以及倫敦西邊的「薩里郡漢普敦宮（Hampton Court Palace）」兩大古典場地取景，室內裝潢仍保留英國上幾個世紀的古典設計，幾可亂真。

Emma Stone是電影內的女配角，在戲內與表姐「爭寵」。圖中場景就是 Hatfield House內一房間角落。（圖片來源：Hatfield House@FB）

場景1：17世紀皇室成長地 哈特菲爾德莊園（ Hatfield House）

在倫敦北部的哈特菲爾德莊園（ Hatfield House），建於1611年，被譽為英格蘭最好的「詹姆斯一世」風格的建築之一。而這座建築物與電影的情節相近，這裡曾經是古代皇室人物的棲身之所及成長地，所以室內外格局都充滿古典皇家風範。

英國亨利八世國王子女，包括瑪麗一世女王、伊莉莎白一世女王、愛德華六世國王，都是在這裏長大的，是見證英國皇室歷史之處。而莊園內的紅磚樓（The red brick）更曾是伊莉莎白一世女王舉行第一個國務委員會的地方。

因為濃濃的英國古典莊園風格：廣闊的草地及古典的建築，現時成為拍攝電影及婚禮場地的熱門地方。

▼按下圖看更多「哈特菲爾德莊園」的相片：

《爭寵》兩名女演員奧莉花高雯（Olivia Colman）（左）及愛瑪史東（Emma Stone）。（圖片來源：Hatfield House@FB）

室內裝潢華麗又典雅，現時是很多新人的婚禮場所。（圖片來源：Hatfield House@FB）

Hatfield House是最能代表「詹姆斯一世」建築風格的建築物之一。（圖片來源：Hatfield House@FB）

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Hatfield House

地址：Hatfield Park, Hatfield, Hertfordshire, United Kingdom

網址：www.hatfield-house.co.uk

場景2：英國古代皇室住所 漢普敦宮（Hampton Court Palace）

比起哈特菲爾德莊園，這座位於倫敦西南部的宮殿「漢普敦宮（Hampton Court Palace）」則更具古舊歷史。電影在這裡取景再適合不過，因為這裡確曾是皇室住所：漢普頓宮建於1514年，曾是英國都鐸王朝和斯圖亞特王朝的皇室官邸，亨利八世曾把皇宮收為己有並加以擴建。但自從18世紀起，英國王室就不再在這裡居住，時至今日就成為開放給大眾及遊客參觀的歷史遺跡。

又因為歷史太久遠，漢普敦宮曾經被傳鬧鬼，但無損這裡繼白金漢宮、倫敦塔之外，成為遊客在倫敦3大必到的遊覽勝地。

▼按下圖看更多「漢普敦宮」的相片：

充滿皇室氣派的漢普敦宮。（圖片來源：picture_passport@IG）

在高空鳥瞰的漢普敦宮風景。 （圖片來源：timeoutlondon@IG）

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漢普敦宮 Hampton Court Palace

地址：Hampton Court Palace, East Molesey, Surrey, KT8 9AU.

網址：www.hrp.org.uk