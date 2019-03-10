【星仔打官司．影評】生而不能養　兒童難民悲劇是誰的錯？

《星仔打官司》（Capharnaum）是黎巴嫰導演娜丁．拉巴基（Nadine Labaki）第三部作品，與前作《Where Do We Go Now？》同樣反映國內的社會問題，不過前作是以女性角度出發，在戰火連天下男性大多出外拼命打仗，留下的女性可以如何自處？雖然是回應當地戰爭不斷，但娜丁．拉巴基在片中沒有聚焦戰爭場面，而是透過幾位女性在日常生活奇招百出，尋找另一種可能化解戰爭的機會。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

今次《星仔打官司》則以少年視角探討難民遭遇，男孩Zain雖然擁有很多家庭成員，但當中幾乎沒有親情可言，父母生而不養，只當他們是賺錢工具，種種行為令他覺得父母為何把他帶來世上。電影亦入圍第91屆奧斯卡最佳外語片五強。

《星仔打官司》（Capharnaum）是黎巴嫰導演娜丁．拉巴基（Nadine Labaki）第三部作品，與前作《Where Do We Go Now?》同樣反映國內的社會問題。（網上圖片）

有道「養不教父之過」，但當問題根源是作為父母的人完全不覺得自己有問題，從小至大他們被灌輸的價值觀，都是孩兒出生後就是如此環境，沒有教育沒有理想生活空間都全因為自己的身份階級，是沒有辦法解決和轉變的，因而當Zain在法庭上開口要控告作為父母的自己時，他們完全錯愕，並不知道自己何錯之有，認為難民就只能以難民身份繼續這樣的生活，是社會的錯。當然這的確也是社會的錯，因為當地政局和戰爭問題，但這不是以問題產生問題的辯解方法。編導亦以另一個角色的生活回應這種非常賴皮、無恥的藉口。

不能負擔養育的責任，就不要生下更多孩子。（電影劇照）

Zain在離家出走時遇上清潔工人Rahil，她曾當家傭，可是因為懷孕而放棄原來的工作，因為當地並不會給予外傭所生的孩子戶籍，因此她需要找尋合適的地方安置自己和兒子。Rahil的處境跟Zain的父母比較之下同樣並不好過，但她會努力尋求工作機會，還會在較為惡劣的環境下先行照顧兒子Yonas的起居飲食，這種做法其實才是父母照顧子女的天性和責任，盡最大的可能讓孩子成長。而不是像Zain的父母抱怨自己的身份，埋怨社會制度，要改善或者維持僅有的生活水平總需要自己動手出力，而不是坐着等人施救，也不是自己製造問題。不能負擔養育的責任，就不要生下更多孩子。

【編按：以下含劇透！逃生門在此。】

Zain的父母根本不當子女是人，更枉論照顧之言，有血緣卻連一點感情也沒有。（電影劇照）

電影透過Zain的視角亦回應何謂血緣與親情，在他寄居在Rahil家的日子，他對Yonas的照顧可謂無微不至，完全不像一位只有12歲的男孩，除了是因為生活環境使然，沒有機會上學，從小到大在街頭流連賺錢令他心智較為成熟。再者Yonas令他想起自己被賣走的妹妹，覺得有責任保護年紀比自己少的人，若然大家之間能夠互相信任，就算那個人沒有血緣關係也不是問題，就如Rahi對待他一樣，是人情溫暖的彰顯，在一個惡劣環境更顯得彌足珍貴。相反，Zain的父母根本不當子女是人，更枉論照顧之言，有血緣卻連一點感情也沒有，可想而知他們有多冷血。

飾演Zain的Al Rafeea確實曾經是一名難民，令他在片中經歷仿如真情流露，當中的不安、不忿、喜悅的眼神和表情都非常真摰，而電影結局角色如他在真實一樣能擺脫難民身分，獲得收養並遷到歐洲居住和學習，編導透過作品為現實世界和故事補回一點光明，可是這些例子只是幸運少數，還是有很多人都是繼續生活在社會邊緣，當地的難民問題仍然值得大家關注。

撰文：電影·宇言

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《星仔打官司》(Capharnaum) 【從少年角度看難民問題】」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）