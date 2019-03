【星仔打官司．影評】生而不能養　兒童難民悲劇是誰的錯？

《星仔打官司》(Capharnaum)是黎巴嫰導演娜丁.拉巴基(Nadine Labaki)第三部作品,與前作《Where Do We Go Now?》同樣反映國內的社會問題,不過前作是以女性角度出發,在戰火連天下男性大多出外拼命打仗,留下的女性可以如何自處?雖然是回應當地戰爭不斷,但娜丁.拉巴基在片中沒有聚焦戰爭場面,而是透過幾位女性在日常生活奇招百出,尋找另一種可能化解戰爭的機會。