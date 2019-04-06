【汪洋血迷宮】無限輪迴殺死自己？　觀眾睇10次都未必明白

電影迷除了有喜愛官能刺激，由頭打到尾的一群外，亦有不少戲迷鍾意思考，人人金田一上身，邊睇邊估情節發展，如果是懸疑推理題材，更是誓要估中兇手才肯罷休。如果大家是喜愛推理的觀眾，一定要重溫經典時空電影《汪洋血迷宮》(Triangle)，結局相當出人意表，但很多觀眾睇一次都唔多明成件事的來龍去脈，下文為大家一一解答。

片中的潔西要殺晒船上的人，才可以返回上船前的時間點。（網上截圖）

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片名聽落幾趕客，還以為是一齣賣弄血腥色情的低成本製作，其實內裡雖是有血腥場面，卻是考驗智力的神作。故事講述女主角潔西(梅麗莎．喬治)，跟三男兩女總共六人一起出海，期間遇上暴風雨，誤打誤撞登上一艘郵輪，想不到有一名蒙面殺手在等著他們，展開連串殺戮，最終死剩女主角一人，但故事由此才正式展開，因為蒙面殺手其實正是女主角潔西，令觀眾看得一頭霧水。

蒙面殺手就是潔西自己，確是出人意表。（網上截圖）

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其實該片是一齣懸疑時空的題材，當潔西推了蒙面人落水後，卻遠遠看到有一艘遊艇遇難，而船上有著連潔西在內的六人，此時潔西希望拯救眾人，但眾人卻仍然逃不過蒙面人的毒手。原來蒙面人墮海前跟潔西說，只有殺死所有人，一切才可以重來，所以潔西雖然推了蒙面人落水，但最後她仍然被逼化身蒙面人，繼續無盡的殺戮，而在郵輪上其實出現了三個潔西，分別是遇難上船的潔西、企圖救人的潔西，及蒙面殺手潔西，稍不留神已經暈頭轉向，不知故事發展。

船上有著同一人的多具屍體，換言之潔西不停重覆殺戮。（網上截圖）

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電影結局解開了為何潔西會無限Loop地殺人，原來她駕車時發生交通意外，她跟車上的兒子即場死亡，以的士司機形象登場的死神，問她可有心願未了，她遂去了海邊跟朋友一起登上遊艇，而經過一輪殺戮後，她會返回寓所，殺死了另一個自己，載著兒子離開時再次發生車禍，如是者不斷循環以上的情節。故事簡單點說，是潔西欺騙死神希望能夠拯救兒子，卻不知自己只是墮入了無間地獄。