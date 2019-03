【我們．異】分身用怪聲講嘢有原因？　雷碧達尼安高演到聲帶受損

女星雷碧達尼安高(Lupita Nyong’o)親自解釋她在《我們.異》(Us)中,飾演分身時使用「那種」沙啞嗓音其背後的動機。在佐敦比爾(Jordan Peele)的全新力作《我們.異》片中,雷碧達尼安高同時扮演Adelaide,以及她的分身:Red。

佐敦比爾《我們.異》分身靈傳說包裝的現代寓言

自《我們.異》於美國SXSW影展上首播後,看過的觀眾們都感到好像經歷了一場怪誕且驚悚駭人的觀影體驗。在這部電影中,主角一家前往加州聖塔克魯茲(Santa Cruz)度假時,遇到了跟他們自己長得一模一樣的分身靈(doppelgänger)。

主角一家一模一樣的「分身靈」一舉一動都非常詭異。(《我們.異》劇照)

佐敦比爾2017年在《訪.嚇》(Get Out)中探討了種族之間的緊張局勢以及心理創傷,為觀眾帶來一種相當獨特的觀影體驗,並讓佐敦比爾奪得奧斯卡「最佳原創劇本」獎;而本次的新作《我們.異》則為佐敦比爾第2部執導作品,延續《訪.嚇》時所帶來的流行文化感,他找來曾參演《黑豹》(Black Panther)的雷碧達尼安高以及溫斯頓杜克(Winston Duke)演出,而這兩位演員也曾一同在耶魯大學研讀戲劇過。

雷碧達尼安高於《黑豹》中扮演「Nakia」一角。(《黑豹》劇照)

2013年,雷碧達尼安高以《被奪走的12年》(12 Years a Slave)獲得了一座奧斯卡「最佳女配角」獎,而現在,她在《我們.異》中則以詭異嗓音嚇壞了許多觀眾。

《我們.異》中詭異嗓音的緣由

在外媒Variety的訪問中,《我們.異》的演員們回憶起他們第一次聽到雷碧達尼安高這個「嗓音」時的反應,而這位女星也親自解釋了發出這個嗓音背後的動機。根據她的說法,這位「分身」角色的嗓音是啟發自一種名為「痙攣性發聲障礙」(Spasmodic Dysphonia)的病症,也就是因肌肉痙攣導致聲帶受損或遭到破壞的患者所可能發出的聲音。

這個病症有可能因為心理或生理受創而造成,而雷碧達尼安高解釋,她為了拍攝《我們.異》鑽研了「不規則的空氣流動」,她還特地與耳鼻喉科醫生、聲音治療師以及口音教練一同合作。雷碧達尼安高也提到雖然她在片中那個詭異嗓音是參考自這個病症,但其實也並非完全模仿那個病症會有的現象來演出。

雷碧達尼安高練習使用怪聲演「Red」時聲帶受損。(訪問截圖)

雷碧達尼安高今後發展值得期待

《我們.異》充滿各種心理驚悚元素,推出後毫無意外地造成轟動。至於雷碧達尼安高,她最近還演出了2019年的另一部恐怖喜劇片《Little Monsters》,並將於J.J.艾布斯(J.J. Abrams)的《星球大戰》第9部作品再度飾演Maz Kanata,這位由雷碧達尼安高動態捕捉並配音演出的動畫角色,在《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)及《星球大戰:最後絕地武士》(Star Wars: The Last Jedi)中都有登場。

雷碧達尼安高於《星球大戰》系列中聲演的角色亦有點異相。(《星球大戰:原力覺醒》劇照)

無論你對於《我們.異》的看法如何,雷碧達尼安高絕對是本片中最有才華的一位影星。她今後的發展,以及如何以各種鮮明的個人特色來詮釋各式各樣的角色,都十分令人期待。總之,目前為止觀眾們都非常享受雷碧達尼安高在《我們.異》中的精采演出。

