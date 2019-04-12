【雷神】用古惑招助愛女玩機動遊戲差點搞出人命　「千萬不要學」

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映在即，戲中未化灰的演員頻頻四處宣傳新戲，而早前「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）齊齊做電視節目《Jimmy Kimmel Live》嘉賓。 四人除了談及關於Marvel電影的事外、還談到電影以外的事。當中基斯咸士禾夫在節目上爆料，指他的魯莽行為險些讓其女兒喪命。

「雷神」基斯咸士禾夫的「妙計」差點令女兒陷入危險之中。（劇照）

朱古力變增高鞋墊

事件發生在2017年，當時基斯咸士禾夫與家人到迪士尼樂園遊玩。他續表示，當時一家來到一款命為「Guardians of the Galaxy — Mission: Breakout ride」，前稱「Tower of Terror」的機動遊戲。可是，該款機動遊戲卻設有高度限制，而他的女兒因高度未達標而不能玩，顯得非常沮喪。

一向愛錫家人的基斯咸士禾夫，為了不想女兒失望，於是突然想出「妙計」，告訴其女兒India Rose Hemsworth：「忘記這規條，過來」。基斯咸士禾夫把數排朱古力棒塞進女兒的鞋子後面，並撐住她走過去：「這樣可以嗎？」而職員竟然答允，雷神女兒闖關成功（高度要求：114cm）。

基斯咸士禾夫大爆他與女兒India Rose Hemsworth的迪士尼驚險之旅。（Getty Images）

現場觀眾聽到這個充滿創意的方法，都向基斯咸士禾夫報以陣陣掌聲支持，連主持人Kimmel Jimmy都認為這是一個非常有創意的做法。可是，施嘉莉祖安遜聽罷表示︰「這是非常不負責任。」

「雷神」在電視節目《Jimmy Kimmel Live》表示，透過朱古力棒令女兒成本闖關。（網上擷圖）

女兒的英雄

當基斯咸士禾夫滿心歡喜跟女兒玩這機動遊戲時，該機動遊戲一直往上攀升。當時基斯咸士禾夫還跟其女兒說：「親愛的，我們成功了，做得好！」可是，原來一切才是惡夢的開始。由於座位太大，當機動遊戲急降時，基斯咸士禾夫險些目睹其女兒因離心力太強而飛離座位：「在整個急降期間，我一直捉住她，而她也拼命捉住保險桿，並一直在尖叫。」說畢後，基斯咸士禾夫不得不承認：「或許設身高限制是有其原因。」而身旁的羅拔唐尼聽到這說話後，都不禁質問：「或許？」，此刻的基斯咸士禾夫才呼籲：「千萬不要學！」幸好女兒沒有事，最後，還指他是其女兒的英雄。