【雷神】用古惑招助愛女玩機動遊戲差點搞出人命　「千萬不要學」

《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)上映在即,戲中未化灰的演員頻頻四處宣傳新戲,而早前「鐵甲奇俠」羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)、「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)及「蟻俠」保羅活特(Paul Rudd)齊齊做電視節目《Jimmy Kimmel Live》嘉賓。 四人除了談及關於Marvel電影的事外、還談到電影以外的事。當中基斯咸士禾夫在節目上爆料,指他的魯莽行為險些讓其女兒喪命。

「雷神」基斯咸士禾夫的「妙計」差點令女兒陷入危險之中。(劇照)

朱古力變增高鞋墊

事件發生在2017年,當時基斯咸士禾夫與家人到迪士尼樂園遊玩。他續表示,當時一家來到一款命為「Guardians of the Galaxy — Mission: Breakout ride」,前稱「Tower of Terror」的機動遊戲。可是,該款機動遊戲卻設有高度限制,而他的女兒因高度未達標而不能玩,顯得非常沮喪。

一向愛錫家人的基斯咸士禾夫,為了不想女兒失望,於是突然想出「妙計」,告訴其女兒India Rose Hemsworth:「忘記這規條,過來」。基斯咸士禾夫把數排朱古力棒塞進女兒的鞋子後面,並撐住她走過去:「這樣可以嗎?」而職員竟然答允,雷神女兒闖關成功(高度要求:114cm)。

基斯咸士禾夫大爆他與女兒India Rose Hemsworth的迪士尼驚險之旅。(Getty Images)

現場觀眾聽到這個充滿創意的方法,都向基斯咸士禾夫報以陣陣掌聲支持,連主持人Kimmel Jimmy都認為這是一個非常有創意的做法。可是,施嘉莉祖安遜聽罷表示︰「這是非常不負責任。」

「雷神」在電視節目《Jimmy Kimmel Live》表示,透過朱古力棒令女兒成本闖關。(網上擷圖)

女兒的英雄

當基斯咸士禾夫滿心歡喜跟女兒玩這機動遊戲時,該機動遊戲一直往上攀升。當時基斯咸士禾夫還跟其女兒說:「親愛的,我們成功了,做得好!」可是,原來一切才是惡夢的開始。由於座位太大,當機動遊戲急降時,基斯咸士禾夫險些目睹其女兒因離心力太強而飛離座位:「在整個急降期間,我一直捉住她,而她也拼命捉住保險桿,並一直在尖叫。」說畢後,基斯咸士禾夫不得不承認:「或許設身高限制是有其原因。」而身旁的羅拔唐尼聽到這說話後,都不禁質問:「或許?」,此刻的基斯咸士禾夫才呼籲:「千萬不要學!」幸好女兒沒有事,最後,還指他是其女兒的英雄。