【復仇者聯盟】彩蛋版魁隆係咩樣？　唔靠CGI真身演出粉絲抱不平

由羅素兄弟（Russo Brothers）執導的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）無論上映前定後，話題十足，早前更再次稱霸全球票房，打破《阿凡達》（Avatar）保持超過十年的全球最高票房電影紀錄。 戲中大反派角色「魁隆」（Thanos），這位關鍵人物由佐斯布連（Josh Brolin）飾演，但其實在2014年之前，「魁隆」是由一位特技演員Damion Poitier演出，近日有幕後花絮的照片曝光，可以看到當時的「魁隆」是長成怎樣？

由羅素兄弟（Russo Brothers）執導的《復仇者聯盟4：終局之戰》，早前更再次稱霸全球票房，打破《阿凡達》（Avatar）（Avengers: Endgame）全球最高票房電影紀錄。（劇照）

唔靠CGI的魁隆係咩樣？

現在提起「魁隆」，無論是否忠實粉絲，都會知道這位邪惡的大反派，甚至會聯想起飾演這個奸角的有型演員佐斯布連。但其實在2012年的《復仇者聯盟》，當時「魁隆」是由一位特技演員Damion Poitier出演。

Ironhead Studio最新公開的相片，就揭示了當年的「魁隆」，特技演員Damion Poitier如何化上一個紫色的妝容、穿起完整的假肢和服裝。據知，這幾張在社交平台發布的相片，是攝於2011年，當時製作團隊正為「魁隆」準備於電影最後的彩蛋，首次亮相。

其實在2014年之前，「魁隆」是由一位特技演員Damion Poitier演出，而不是由佐斯布連（Josh Brolin）演出。（劇照）

在特技演員Damion Poitier的名下，他演出了超過70個角色，從「魁隆」的幕後花絮照片可見，他化上一個奪目的紫色妝容，配上頭盔和穿起盔甲，真的相當傳神，有不少粉絲都留言大讚整個造型，「這是最好的魁隆」甚至驚嘆這樣比CGI版本好得多了。

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佐斯布連版本的「魁隆」

事關從2014年的《銀河守護隊》，佐斯布連才開始演出魁隆這個角色，在2015年的《復仇者聯盟2：奧創紀元》才客串了一些戲份。但這佐斯不需要為魁隆化特效妝容，是靠CGI變成身軀巨型的魁隆，當時有不少網民表示有點失望，覺得CGI的版本不夠傳神。

但其實佐斯為了角色，他在電影開拍前幾個月已開始準備，每星期最少操練5次，連在休息的日子都會堅持做重量訓練，再加上半小時帶氧運動和其他相關訓練。同時配合飲食，戒口不吃意粉、冬甩等碳水化合物等，務求讓自己的身型更健美，更貼近這個角色。

「魁隆」在2012年的《復仇者聯盟》中，是由特技演員Damion Poitier演出。（劇照）

雖然魁隆在MCU的電影中死了兩次，但外界一直有指這不代表他永遠不會再出現，有人懷疑他可能會出現在《Eternals》中，也有分析指他可能隨著Loki使用時間寶石，很可能會再出現在Disney+的劇集中。