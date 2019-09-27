【爆血新婚夜】盤點世界10個古怪結婚習俗　新娘初夜要獻給前度？

有人話嫁入豪門不用憂柴憂米，現實中又是否這樣理想？新戲《爆血新婚夜》（Ready or Not）的新娘就意想不到墮入一場慘劇，撞著一班豪門家人在新婚夜把她當獵物般追殺，直情同浮在死海等死無分別。 不要以為一切只是純屬虛構，原來現實中也有不少地方流傳很多結婚時的特定風俗習慣，有新郎新娘真的要玩捉迷藏、有些新人要出動弓箭、有地方更要求新娘婚前要谷肥自己等等，齋聽都覺得難以置信。

新戲《爆血新婚夜》的新娘子由樣靚身材正的「翻版小丑女」莎瑪拉韋榮（Samara Weaving）飾演，可是一嫁入豪門就陷入一場腥風血雨。（劇照）

變態家族瘋狂狙擊靚女新娘

《爆血新婚夜》的新娘子由樣靚身材正的「翻版小丑女」莎瑪拉韋榮（Samara Weaving）飾演，擁有標誌式大眼與金髮，吸睛度爆燈。在戲中新娘披着白色長婚紗，無端端在豪門大宅裡上演困獸鬥，一班變態家族成員堅擸架生，瘋狂狙擊靚女新娘，展開一場血腥大厮殺。

這個豪門貴族的一班家人，奇奇怪怪，要與新加入的新娘玩致命遊戲。（劇照）

真係要玩捉迷藏 仲出動埋弓箭

結婚這場人生大事，無故發展成一場悲劇真的很悽涼，但現實中在很多不同地方、族群都有自己一套，在結婚時的風俗習慣。在舉行婚禮的人生大事中，都有不同習俗和禁忌。有些地方的風俗特別又搞笑，有些就相當古怪。難怪有網民都話，聽到這些奇怪習俗，可能更加不敢結婚了，想要一輩子都單身。

事關原來有些地方真的會在一對新人拉埋天窗時玩捉迷藏，有可能要玩足幾個月；有些真的要出動埋弓箭，結婚，真的不簡單吧！

點撃睇世界各地10個奇怪結婚習俗：