【新灰姑娘】最終男主角人選出爐　25歲1米8型男勁有音樂才華

迪士尼（Disney）經典動畫《仙履奇緣》（Cinderella，灰姑娘）將會開拍全新版本，早前落實會由當紅女歌手Camila Cabello做女主角、神仙教母（Fairy Godmother）由非裔同志男演員Billy Porter出演，今日官方終於都公布埋男主角了！

Camila Cabello擔任新版《仙履奇緣》的「灰姑娘」。（Camila Cabello IG）

Camila Cabello跟靚仔男友Shawn Mendes的神曲《Señorita》唱到街知巷聞，兩人更因此撻着，隨即大方公開戀情，不少粉絲都希望兩人可以在大銀幕上留下情侶作，不過迪士尼都未有完大家的心願，反而找來了25歲的英國男演員Nicholas Galitzine出演白馬王子Robert，據外媒《Deadline》指這個選角的過程經歷了一段很長的時間，在多次圍讀劇本後，最終才揀選了Nicholas Galitzine，預計新版《仙履奇緣》將會在2021年2月5日外國上映。

25歲的Nicholas Galitzine則會擔任新版《仙履奇緣》的Prince Robert。（IG圖片）

Camila Cabello跟靚仔男友Shawn Mendes的神曲《Señorita》唱到街知巷聞，兩人更因此撻着，隨即大方公開戀情，不少粉絲都希望兩人可以在大銀幕上留下情侶作，不過迪士尼都未有完大家的心願，反而找來了25歲的英國男演員Nicholas Galitzine出演白馬王子Robert，據外媒《Deadline》指這個選角的過程經歷了一段很長的時間，在多次圍讀劇本後，最終才揀選了Nicholas Galitzine，預計新版《仙履奇緣》將會在2021年2月5日外國上映。

Nicholas Galitzine首部電影《The Beat Beneath My Feet》。（劇照）

Nicholas Galitzine 20歲拍攝首套電影《The Beat Beneath My Feet》扮演Luke Perry，由John Williams執導，Nicholas Galitzine在戲中發現他的鄰居扮死來逃稅，更被勒索做他吉他老師。

Nicholas Galitzine就讀於英國一所傳統男子寄宿學校Dulwich College，在愛丁堡國際音樂節（Edinburgh Festival Fringe）中表現《Spring Awakening》後，被英國的Curtis Brown發掘。

拎住吉他的Nicholas Galitzine勁文青feel！（IG圖片）

身高1米83的Nicholas Galitzine外樣靚仔又夠高大，在個人Instagram上有24.5萬人追蹤，他不時都會分享自己彈結他的影片，又會打籃球，動靜皆宜，的確好夠吸引！

而在落實他成功得到該戲的男主角後，他在個人Instagram上傳一張新聞擷圖，寫下「我猜想新聞都報導了，所以請告訴大家我會出演Prince Robert一角，跟Camila Cabello一同出現在由Kay Cannon執導的《仙履奇緣》之中。」其後他更有在IG即時動態轉發粉絲標記他的新聞圖片，看得出他本人都為之而相當興奮。

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Nicholas Galitzine自彈自唱