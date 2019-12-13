《婚姻故事》影評：曾經並仍然相愛卻互相折磨　是你與我的故事

《婚姻故事》（Marriage Story）可以說是未上映先轟動的一部電影，除了是由Netflix發行的之外（最近連續兩部非常棒的電影都是由Netflix製作，證明他們不是只會拍爛片？）也請到施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）跟亞當哉華（Adam Driver）飾演一對正在離婚當中的夫妻，他們精彩的對手戲絕對是本片的看點之一。 《婚姻故事》令我最陶醉同時也是最心痛的地方，在於這是如此的貼近彼此生活，洞察人心的一部電影，我希望我能好好的將我眼中的《婚姻故事》寫出來，因為這是平凡卻讓你如此印象深刻的一部電影。

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《婚姻故事》的看點在哪？

Noah Baumbach——這位編劇鬼才在人與人微妙的關係上總能用自己的口吻，讓原本簡單的故事變得複雜，但這個複雜並不是劇情上的複雜，而是人的想法。對我來說《婚姻故事》真正好看的地方就是人心與人性，就是因為將兩個人的想法細膩地呈現出來，這並不是一場好人與壞人的對抗大賽，而是面對感情時最真實的反應。

《婚姻故事》在豆瓣網大收好評（豆瓣網截圖）

以離婚來探討婚姻與愛情，我喜歡用這句話來看待《婚姻故事》。雖然整體劇情來說，Nicole（施嘉莉祖安遜 飾）多少還是有身為女性的弱勢，不過並沒有像近期的一部韓國電影《82年的金智英》如此有張力，但多少還是可以從Nicole身上看出因為婚姻而放棄的一切，她仿佛是為了Charile（阿當哉華 飾）而活着，就像多數的女人是為了家庭而活的這種感覺，但這並不是電影想要闡述的一個概念，電影到了尾聲我們還是能看到Charile與Nicole兩人之間微妙的關係。

這個微妙的關係正是《婚姻故事》的看點，我們看到兩人崩潰大吵，看到兩人在法庭上聽着辯護律師用對方的弱點傷害彼此，但兩人卻還是會在爭吵之後與對方說一聲對不起，電影探討的正是人與人之間交流的複雜情感。

施嘉莉祖安遜跟阿當哉華在劇中個別都將角色的情緒處理得相當好，特別是飾演Nicole的施嘉莉，原本以為她被定型在Marvel電影中太久，無法看到她其他戲路上的發展，《婚姻故事》絕對讓討厭她的人說不出話來。因為她在電影當中無論是情緒也好，演技也罷，都完美了詮釋了Nicole想活出自我的掙扎與妥協，我想她值得一個大獎肯定她的演技！

阿當哉華飾演的Charlie有點衰格，但你終究無法騙過感情，特別是最後他讀到開頭兩人進行諮商時，Nicole不願意念出來的信，到底我們之間發生了什麼事？婚姻與愛情為何走到了盡頭？阿當哉華的演技再一次令我對他改觀！

Nicole的故事是誰的故事？

前面說到，《婚姻故事》多少在女權議題上有一些着墨，但這並不是本片想要訴說的主題。本片主題是關於婚姻，但Nicole的確活在Charlie的世界當中。最精彩的部分就在Nicole第一次去找她的律師時的那段自白，你能夠明白她在這段感情當中所付出的一切遠勝於Charlie。

Charlie在夢想上面逐漸邁進，但Nicole成為一個漸漸被遺忘，可有可無的存在，對於「活在他人世界」當中而忘記自己是誰的例子，我想你們身邊都一定有這樣的人存在，但Nicole知道她要的是什麼，她的世界應該要長什麼樣子，這成為了導火線，在婚姻的過程中爆炸。

但即便如此，曾經的愛亦或是現在的愛都不會變，只是Nicole無法再回去以前那種生活，自私的Charlie面對自己的一切都毫不在乎，她愛Charlie，但她不能繼續在婚姻上走下去，所以選擇離婚。而在律師的傷害下又讓這段愛情變得不堪，彼此相愛，也彼此傷害，從最後結尾來看Nicole對於這段感情，其實答案相當明顯。

Nicole的故事是誰的故事?（《婚姻故事》劇照）

Charile的故事是誰的故事？

很明顯的Charile是個自私的人，但真的是如此嗎？我同意他在劇情當中呈現的自私，面對自己的工作與人生都保持著自己的步調絲毫沒有妥協。但你真的覺得Charile真的是這麼衰格的人嗎？我想這部電影有趣的地方就是如此，如果Charile真的那麼衰格，你應該會因為他的崩潰以及舟車勞頓而感到開心，因為劇情的設計等同於替Nicole教訓了他，但為什麼你心中還是對他有憐憫之心？他愛Nicole，因為他深深愛著她，你了解這點，你才會對他有同情的情緒存在，雖然他真的是個自私的人。

總結《婚姻故事》，你不會從電影當中看到太過於商業化的劇情模式，你也不會感受到大起大落的情緒起伏。這部電影有的是男女在面對愛情與婚姻無法繼續下去時，兩人應該有的反應、以及面對官司、小朋友的監護權等等問題，彼此會有怎麼樣的變化，就是這般細膩的說故事方式才能讓我們感受到如此強大的感受，結尾的後勁千萬要好好感受，因為這絕對是《婚姻故事》才給起的遺憾與感動。

片名：婚姻故事 Marriage Story 導演：Noah Baumbach 演員：施嘉莉祖安遜、亞當哉華 類型：劇情、浪漫、喜劇 年份：2019 片長：136分鐘 推薦：9分

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