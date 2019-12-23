【鬼影特攻：以暴制暴影評】Michael Bay繼續用爆破掩飾劇情空洞

故事敘述六名身懷絕技的億萬富翁在假死後成立了一支地下特務團隊，以自願對抗危害社會的凶惡罪犯。

米高比爾（Michael Bay）聽過嗎？如果沒聽過的話《變形金剛》總看過吧？電影當中有一種風格叫做米高比爾，大爆破大場景的畫面，以及更多的大爆破大場景，這就是米高比爾的style，而他自從2017《變形金剛：終極戰士》（Transformers: The Last Knight）後就沒有新作品問世，直到今年年底，由Netflix出品的同時也是米高比爾的新作品《鬼影特攻：以暴制暴》（6 Underground）上線，我們可以從《鬼影特攻：以暴制暴》當中看到什麼新玩意？還是又是米高比爾流的套路電影呢？

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《鬼影特攻：以暴制暴》好看嗎？

如果你喜歡無腦的片，完全不想思考就想看個爽片，那《鬼影特攻：以暴制暴》非常適合你，威能主角配上大爆破的style絕對讓你爽的可以，但看完之後就只有莫名的空虛感。我不覺得《鬼影特攻：以暴制暴》難看，但也說不上好看，其原因是劇情空洞且乏味，特別是開場的飛車追逐，前五分鐘非常刺激，但用飛車追逐帶出每一位主角這個想法似乎不是好事，在一開始就有個長達二十分鐘的追逐戰，看似很過癮但其實很疲乏，但這就不難理解為何《鬼影特攻：以暴制暴》是Netflix耗費相當高的成本製作的電影之一了，

電影前五分鐘非常刺激，但用飛車追逐帶出每一位主角這個想法似乎不是好事，在一開始就有個長達二十分鐘的追逐戰，看似很過癮但其實很疲乏。（《鬼影特攻：以暴制暴》劇照）

我知道對爽片檢討劇情是很奇怪的事，但不得不說《鬼影特攻：以暴制暴》的劇情編排上也是相當不優，看了一下編劇曾經寫過的作品，比較近期的就是《死侍：不死現身》（Deadpool）跟《死侍2》（Deadpool 2），就不意外這種編排方式了。前面提到相當不優，換一種方式來說是不太聰明，例如在《死侍：不死現身》當中你就只需要說明一個人，那就是關於死侍的故事，但在《鬼影特攻：以暴制暴》你要提及六個人，共六個背景故事要交代，那到底要深度的去談論背景影響角色的多寡呢，還是只是想敷衍了事，有些角色比重比較多，有一些則淪為功能性角色，有醫生，有殺手，但除了擁有跑酷技能的角色之外我根本分不清楚其他人的技能是什麼，wt*我知道這是爽片，但好像有點太爽了，爽到連人物都隨便弄一弄，反正我有預算可以搞大爆破跟畫面。

《死侍：不死現身》當中你就只需要說明一個人，那就是關於死侍的故事。（《死侍：不死現身》劇照）

《鬼影特攻：以暴制暴》有什麼精彩亮點嗎？

正如前面所說，如果你熱愛爽片，那沒問題《鬼影特攻：以暴制暴》絕對適合你，1.5億美金的預算不是跟你開玩笑的，這部製作的費用如此高，但也反應在電影當中，如果撇開劇情不說，無論是動作戲或是場景都是相當棒的觀影體驗，但可惜的是這些不能用大螢幕觀賞（除非你家有超大電視），這聲光效果跟爆破非常適合在電影院看，但由串流平台的缺點就是如此了，這是比較弱勢的部分。

總結《鬼影特攻：以暴制暴》，我並不覺得特別好看，特別看重劇情細節的千萬別看，就跟你不會想一直糾結《變形金剛：終極戰士》的劇情一樣，但如果你熱愛看動作場景的我也不會太推薦，除非你家電視的聲光效果一極棒，否則你很能看到《鬼影特攻：以暴制暴》的優點。

片名：《鬼影特攻：以暴制暴》 6 Underground 導演：米高比爾（Michael Bay） 演員：賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、戴夫法蘭高（Dave Franco）、馬尼加斯魯夫（Manuel Garcia-Rulfo）、安卓亞霍娜（Adria Arjona） 級別：16+ 類型：驚悚、動作 年份：2019 片長：127分鐘 推薦：7分

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