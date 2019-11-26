盤點無綫2019內地劇　《倚天屠龍記》最有驚喜

《皓鑭傳》雖然起用《延禧攻略》班底,但無論收視定口碑喺國內同香港都好一般。

近年內地影視業發展蓬勃，不少內地劇集製作水準都相當高，如《武則天》、《三生三世十里桃花》、《射鵰英雄傳》、《武則天》均大收網民歡迎，而無綫亦有買入，不時更安排在黃金時段播出，就好似《武則天》咁，試過最高收視達到37點，而去年嘅《延禧攻略》，收視更高達39.2點，成績斐然！



《倚天屠龍記》成為網民最喜愛嘅外購劇集。（劇照）

或者係因為《延禧攻略》嘅成功，令無綫今年大手買入多套內地劇集，有網民回顧大台今年買入嘅外購劇集：《一千零一夜》、《獨孤天下》、《皓鑭傳》、《如懿傳》、《倚天屠龍記》、《幸福一家人》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》、《重返20歲》、《鳳弈》、《獨孤皇后》、《小戲骨》，並票選「最有驚喜之作」。結果《倚天屠龍記》以大熱姿態勝出。

《小戲骨：包青天》由一班小朋友主演。

要知道《倚》至今已翻拍過8次，2019版本評價好壞參半，但仍然被香港網民認為有驚喜，相信絕對同兩位女主角陳鈺琪及祝緒丹有關，尤其是陳鈺琪，不少劇迷都大讚佢擁有純天然外貌。此外，曾飾演周芷若嘅周海媚，雖然今次以滅絕師太一角回歸《倚天》，但網民認為她的顏值不輸陳鈺琪及祝緒丹，成為劇集的亮點。