【小婦人】12歲入行由細靚到大　茜爾莎有怪癖愛儲頭髮同埋……

新戲《小婦人》（Little Women）改編自百年的同名文學經典，是一本1868年由美國作家Louisa May Alcott寫下的著作，曾多次被拍成電影。 戲中飾演女主角Jo March的茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan），12歲開始就拍戲，年僅25歲，已經獲得三次奧斯卡提名，被網民封為空靈又奇幻美女，原來從小已經很有仙氣，私下卻有些與別不同的習慣，絕對是位奇女子。

新戲《小婦人》（Little Women）改編自百年的同名文學經典，茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）飾演女主角「Jo March」。（《小婦人》劇照）

今次導演姬達嘉域（Greta Gerwig）決定要再拍一次《小婦人》，因為她希望可以用完全不同的角度來說故事，「自我有記憶以來，《小婦人》一直都是我成長的一部分，祖（Jo）是我渴望成為的人，我從她身上看到自己，所以我一直都希望終有一天能以這個人物去創作一些東西。」電影關於藝術家女性，關於女人與金錢，今次請來金球影后茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan），小鮮肉添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）及「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）等主演，單是這個卡士已經相當吸引。

《小婦人》由金球影后茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan），小鮮肉添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）及「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）等主演。（《小婦人》劇照）

12歲開始演戲 被看好是新生代演員​

飾演女主角「Jo」的茜爾莎羅倫年僅25歲，是一位愛爾蘭女演員，從12歲起就開始演戲，她曾得到三次奧斯卡金像獎提名，2018年憑電影《不得鳥小姐》，獲得金球獎最佳音樂及喜劇類電影的女主角。

茜爾莎羅倫十二歲受邀參加電影《愛．誘．罪》（Atonement）的試鏡，獲選成為少女時期的Briony Tallis，她與占士麥艾禾（James McAvoy）及姬拉麗莉（Keira Knightley）合作，結果在全球大收一億三千萬美元的票房，她在戲中的演廣受讚賞，被看好是新生代演員。

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由細靚到大 獲影迷封為空靈女神

茜爾莎在紐約出生，是愛爾蘭人，父親保羅羅南也是一位電視劇演員，她從小就有在片場陪伴爸爸拍戲。睇返茜爾莎細個的樣子，幾乎都沒怎麼變，自細已經很有氣質，皮膚白哲，尤其一雙迷人的淺藍色眼睛，非常神秘，難怪獲影迷封為空靈女神。

茜爾莎年紀輕輕但演技驚人，樣子很有空靈感、眼神像擁有穿透力似的，一直備受觀眾喜愛。之後在多部作品《屍中罪》、《天煞逆緣》、《布達佩斯大酒店》以及近年的《不得鳥小姐》裡，都有很出色的演出。

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本來會成為紅女巫

雖然茜爾莎演技出眾，但她的演藝路也不是一帆風順，她多次與大片的重要角色擦身而過。過去她曾經為《哈利波特：鳳凰會的密令》中的露娜·羅古德（Luna Lovegood）試鏡，但最終輸給了伊凡娜林奇（Evanna Lynch）。

而原來Marvel一開始是鎖定茜爾莎飾演紅女巫一角，首選並不是Elizabeth Olsen。只是因為雙方的合約及檔期亦都沒有夾到，最終才與這角色擦身而過。

私下有奇怪的習慣

茜爾莎除了外表空靈感十足，私下原來更是個奇女子，她喜歡收集頭髮，愛咬指甲。她更曾透露自己出門最愛帶著她的舊玩偶，最憎食很多女生都愛的甜品，希望自己懂得雜耍，非常有個性。

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