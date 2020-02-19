【凶宅疑童】原著小說最心寒於細節　女保姆與男孩關係耐人尋味

照顧小朋友時，如果他們故意同你作對，真的會感到很激氣又頭痕，新戲驚慄片《凶宅疑童》（The Turning）中兩個孤兒不只行徑離奇、古怪，更似是被惡鬼操縱。 故事改編自文壇巨匠亨利詹姆斯（Henry James）享譽百年的驚世鬼魅小說《碧廬冤孽》（The Turn of the Screw），而原來原著最心寒之處並不是故事有幾血腥或恐怖，反而是因為那種心照不宣，男孩與女保姆及前男僕之間的關係才最耐人尋味。

《The Turning》由Mackenzie Davis（右）、Finn Wolfhard（左）及Brooklynn Prince（中）主演。（《The Turning》劇照）

《凶宅疑童》由史提芬史匹堡（Steven Spielberg）加上《小丑回魂》（It）系列監製Roy Lee炮製，《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）系列兩位編劇Chad Hayes及Carey W. Hayes操刀。故事改編自美國著名作家Henry James在1898年出版的恐怖小說《The Turn of the Screw》，由《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）女星Mackenzie Davis、《怪奇物語》（Stranger Things）男童星Finn Wolfhard及《歡迎光臨夢幻樂園》（The Florida Project）女童星Brooklynn Prince主演。

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改編自1898年的小說《碧廬冤孽》

文學泰斗Henry James於英美享負盛名，曾三度獲諾貝爾文學獎提名。這位小說大師擅長描述人性陰暗、角色內在的心理狀態與外在的社會壓抑，而《碧廬冤孽》自1898年面世後震撼全球讀者，更獲讚譽為心理分析文學流派的經典教材，完美地結合了心理懸疑及靈異詭秘，故事曾多次獲改編成電影或電視劇次數最多的小說。

Brooklynn Prince後面有一隻鬼手出現，莫非邪靈跟兩名孤兒是好朋友關係？（《The Turning》預告擷圖）

主角間的關係最令人覺得心寒

不過，講到原著小說《碧廬冤孽》最心寒之處，並非充斥血腥場面，看得令人神經緊繃是，故事當中的虛實交錯及深層寓意留下極大想像空間，作品面世過百年後不同讀者至今，仍有不同的詮釋。

有很多讀者都話最可怕的一點是，當你回想起故事中不同主角的背景、他們之間的關係時，會愈想愈覺得心寒。

前男僕與前女家教的關係

電影提到保姆姬蒂來到一座位於偏僻郊區的豪宅，負責照顧剛成孤兒的小女孩花拉和她的哥哥邁奧。但工作並非如想像般容易，豪宅裡女管家的無故敵視、花拉和邁奧的詭異行徑，不但令姬蒂心煩意亂，更隱隱透露出這座陰森大宅的黑暗過去。睇返小說，其實事情的關鍵是與前任男僕與前任女家教有關。

Brooklynn Prince的演技非常出眾。（《The Turning》預告擷圖）

現任女家教兼保姆​與男孩曖昧大玩師生戀？

當中，現任保姆與男孩之間的關係更是相當耐人尋味，在小說有提到，哥哥邁奧說句髒話就被學校退學，男孩與保姆攤牌時的語氣、用字竟然相當曖昧，口吻甚至似足情人。

有人解讀為哥哥邁奧其實與前男僕有過曖昧、甚至發生過關係，所以小男孩與保姆攤牌，是模仿了前男僕生前以怎樣的口吻對待男孩。

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男孩被趕出校是另有原因

而保姆其實是傾慕於聘請她回來的僱主，是兄妹的伯父，但女保姆同時迷上了小男孩，一個十多歲清澀又聰明的學生。無論是小男孩與前男僕定現任女保姆的關係，都與戀童癖有關。

加上，有不少坊間的解讀是指，小男孩在學校其實是告訴了同學一些驚世駭俗的事，事關他撞見前男僕與前女家教發生不可告人的關係，而以上種種關鍵才是讓讀者看得最為心寒的部分。

蜘蛛從Miles口中嘔出來。（《The Turning》預告擷圖）

或許正正是因為小說給予很大空間讓大家想像，含糊的結局才是最扣人心弦也最令人心寒。導演也曾說，「亨利詹姆斯這篇小說蘊含豐富的弦外之音，故事的結尾精彩但卻含糊。讀者由始至終知道姬蒂的經歷，但最後，他們會對所發生的一切都感到疑惑。於我而言，把人物的心理恐懼貫注到電影裡是很重要的。我一直對人們如何擺脫恐懼非常感興趣。我希望這是一部能讓觀眾離開戲院後仍談論的電影，在真實與不真實之間摸索；不同的人，對它的內容應有不同的解讀。結局是故意模棱兩可的，目的在引發討論。」