【阿特米斯】主角造型倒模《黑超特警組》　預告驚現「王菀之」？

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迪士尼（Disney）科幻鉅獻《阿特米斯奇幻歷險》（Artemis Fowl）改編自Eoin Colfer同名奇幻小說，由Ferdia Shaw、影后Judi Dench、Lara McDonnell、《魔雪奇緣2》Olaf的配音Josh Gad以及Lara McDonnell等人演出，電影原定2019年8月9日上映，後來改為2020年5月29日上映，2018年已推出首條預告。

童星Ferdia Shaw飾演《阿特米斯奇幻歷險》中的12歲的天才兒童。（預告擷圖）

迪士尼方面於2日再度公開一條《阿特米斯奇幻歷險》的預告，故事講述一名12歲的天才兒童Artemis Fowl，是一連串犯罪策劃者的後代，正在尋找到神秘失踪的父親，在可信任的管家Butler（由Nonso Anozie 飾）的幫助下，Artemis Fowl找到了爸爸且發現了一個地下的古老文明世界，其中更有令人驚訝的先進科技，而Artemis Fowl制定了一個危險的計劃，最終他需要跟強勁的精靈進行一場鬥智鬥勇的驚險戰爭。

黑色西裝加埋黑超十足十《黑超特警組》。（《阿特米斯奇幻歷險》預告擷圖）

除了黑色西裝跟黑超外，其實武器都好似！（《黑超特警組》海報）

事實上在《阿特米斯奇幻歷險》中，Artemis Fowl和Butler的黑色西裝打扮十足十《黑超特警組》，就連他們使用的武器都很相似，兩人更一起戴上黑超！而Artemis Fowl去到地下世界更有位外貌打扮酷似《哈利波特》中的「海格」巨人，兩人分別在於前者只是高主角半個頭，另外更有貌似《星球大戰》Baby尤達的外星人，當然Baby尤達可愛得多，最後飾演垂死仙女的Hong Chau由老變回後生一幕，跟香港歌手黃宛之撞樣，令人睇得有點出神。

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