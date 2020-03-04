【快活流動派】張繼聰胡子彤各有減壓秘方　最重要留時間俾自己

在香港地咩都講求快、節奏快、食飯快、行路快、就連講嘢都快過人，對於香港人來說「慢活」似乎不太奏效，慢不下來的香港人唯有從生活中享受「快活」，找到屬於自己的步伐。 今次找來了張繼聰、胡子彤接受訪問，跟大家分享如何從「快活」之中，找到自己的節奏。

張繼聰指每日要留個人時間給自己，單單揸車都好似是一個冒險，是他個人的減壓方法。（葉志明 攝）

張繼聰首先講到自己都非常明白香港人好崩緊、節奏很快，但又如果能保持到身、心、靈健康呢？他又講到事實上「慢活」有幾慢，對於每個人來說都不同，可以三小時叫做慢，有些人可能五分鐘對他來說已經好慢。隨後他向大家分享自己一個十分減壓的活動—揸車，他透露自己一個人出外工作的話或有地方要去的話，喜歡揸電單車，雖然揸電單車相對有危險性，不能夠亂來，所以需要在很集中精神的情況下，只做一件事去留意路面情況，揸車時令到自己暫停一切雜亂的想法，根本沒有時間去想其他事情，在半小時至45分鐘內好好專心、享受揸車的樂趣，就已經可以做到放鬆的效果。

胡子彤最近以做家務和影相來減壓。（葉志明 攝）

胡子彤都十分認同張繼聰的做法，他講到自己在入行前都有揸電單車，覺得這是一個很放鬆的活動，加上夏天的話，揸電單車去沙灘就可以攤一整日很舒服。

不過他講到現在因為工作的關係，時間不算太多，可能得短短5分鐘，只夠時間飲杯咖啡、拎起相機好好影數張相，放鬆兼沉澱自己是好重要的。他更講到自己最近喜歡上做家務，做家務真的甚麼都不用去想，因為真的有太多事要做，拖地、摺衫等等，雖然多事要做但在這15到20分鐘不會令到個人好攰，但就可以令人甚麼都不用去想，大家是需要將所謂腦海中的煩惱暫時性地放下，任何形式都可以做到，就是要將它撇開不去想，而每個人都可以有不同的方法。