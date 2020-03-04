【The Good Nurse】影帝艾迪烈柏尼首演反派　兇殘醫護殺足400人

奧斯卡、金球獎影帝艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）拍出不少代表作，《霍金：愛的方程式》、《丹麥女孩》、《怪獸與牠們的產地》系列等等，斯文、柔和、正面都是大眾對他的評價，去年他自薦想做DC反派「謎語人」（Riddler）失敗，今次他終於獲得了挑戰反派的機會，事關他將會跟謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）合拍改編自真人真事的《The Good Nurse》，2013年更有推出同名小說《The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder》。

艾迪烈柏尼形象一向斯文兼有氣質。（電影劇照）

故事以美國著名連環殺人護士Charles Cullen為主，他是位外表看起來斯文柔弱的男護士，在大家眼中更個盡責的好醫護，同時在家庭方面也扮演着好老公、好爸爸的角色，但事實上他以護士的身份殺人無數，在16年來曾於9間不同的醫療機構中，私下注射致命藥物給病人，即使曾有病人對他作出指控，但都因為不足而成功擺脫罪名，事後也一直轉職出處殘殺人民。

有指艾迪烈柏尼跟Charles Cullen有幾分相似。（網上圖片／Getty Images）

後來Charles Cullen被捕，但他只承認殺死40多位病人，更解釋這是為了結束病人受病痛的折磨，都是為他們好，而事件發展到最後發現受害者超過400多人，說到底他只是為了滿足自己的殺人慾望，此後成為了聞名的可怕殺人魔，有「Angel of Death」之名。

《The Good Nurse》改編自真人真事，案件更寫成小說《The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder》。（官方圖片

但對於形象甚好的艾迪烈柏尼來說，則是一個十分好發揮的大好機會，加上早前他自薦想做DC新版《蝙蝠俠》中的反派「謎語人」（Riddler）又不成功，今次換來一個殘暴的殺人魔都不錯。而且艾迪烈柏尼更會跟《變種特攻：黑鳳凰》中的謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）做對手，兩人本來是同事關係，後來他的惡行被發現，謝茜嘉謝西婷將會全力協助警方找出證據來拘捕他，不過在搜證的過程當中當然是非常危險，在工作上以及家人都將受到致命威脅！

謝茜嘉謝西婷同樣會出演《The Good Nurse》，飾演艾迪烈柏尼的同事。（Getty Images）

另外更有消息講到Netflix今次以鉅額2500萬美元（約1億9450萬港元）買下電影獨家播放權，疑似會以《愛爾蘭人》、《婚姻故事》的手法，先在一些戲院上映，再在Netflix的平台供影迷觀看，既能參與獎項提名，又能提高討論度，再者更可獲得點擊播放率，好處多多！