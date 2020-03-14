金茂坪戲院翻新變電影中心　鬧鬼傳聞同76年山泥傾瀉18亡魂有關？

戲院環境陰暗，經常都會傳出鬧鬼的傳聞，而位於九龍秀茂坪的金茂坪戲院，更被封為「拆不得戲院」，丟空近三十年都未能成功重建，甚至傳出每每動工都必有傷亡。 2018年華懋集團表示會與非牟利團體合作，將戲院用作社企用途，最近似乎傳來轉機，據知戲院未來會翻新改成「香港電影文化中心」，不過有網民就話聽過戲院的鬼故，要事先練好膽量才敢前往。

位於九龍秀茂坪的金茂坪戲院，被封為「拆不得戲院」，事關多年來每次動工都會有怪事發生。（資料圖片）

有媽媽貪戲飛平帶兒子去睇戲出事

金茂坪戲院於1978年10月19日開幕，為當時的秀茂坪邨徙置居民提供電影播放，是香港典型的街坊電影院，生意曾經都相當興旺，但有指它經歷過一場大火後便暫停營業一段時間，重開後就接連發生怪事。

幾十年來戲院傳出很多鬧鬼的傳聞，不少人都話經過時覺得電影院給人很陰森的感覺。有傳聞指當時有一個媽媽貪金茂坪戲院的戲飛夠平，就帶埋兒子一起去看戲，開場前影院只有他們兩個人，兒子後來去完廁所，回來卻發現坐無虛席。完場時，媽媽卻跟兒子說：「呢間戲院都冇人睇嘅，幾十蚊就好似包場咁，幾好吖，不如下次再嚟！」兒子才知道自己看到的是甚麼，覺得非常可怕。

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90年代入場觀眾大減結業

70-80年代港產片盛行，1980年代金茂坪戲院更新增桌球室，不過，後來秀茂坪邨進行重建，加上一連串的鬧鬼傳聞，令入場觀眾大減，戲院最後在90年代結業。當年有不少人表示，在丟空的金茂坪戲院隱若見到有燈光，聽到有嬉笑聲。又有見過入面有一對目光呆滯的男女，表情似是想逃出戲院。

金茂坪戲院丟空近三十年，華懋集團打算與非牟利團體合作，將戲院用作社企用途，翻新改成「香港電影文化中心」。（資料圖片）

最經典的鬧鬼傳聞似足《異度空間》呢一幕

但要數最經典和可怕的傳聞，就一定是在一個下雨天的夜晚，一名路經戲院的女老師，看見一對母子，當時母親不顧自己全身濕透，跪下來為小孩抹面，這位老師打算想把雨傘借給他們，但走近一看，竟看到那對母子的眼耳口鼻不斷湧出泥沙，傳聞令人不寒而慄。

這更令附近街坊聯想起當年在秀茂坪附近發生的山泥傾瀉意外，事關在1972年觀塘秀茂坪就曾遭山泥蹂躪，導致71人死亡，4年後慘劇再次發生。1976年8月，在相距之前塌山泥位置只有200米外，一幅填土坡就在雨中突然塌下，奪去18條人命。有人聽到傳言就話覺得這兩母子可能是當年被活埋的冤魂，而這個場面也十足《異度空間》，講述林嘉欣走進家中的廁所時又遇見靈異現象，看到一對母子滿臉泥漿的其中一幕。

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曾以最高規格的法事超度

金茂坪戲院荒廢多年，多年前有指發展商曾想在戲院四周發展，但工程未開始前，與工程有關的人就相繼發生意外，有工人因此拒絕開工。之後又有發展商打算重建，特意找來法師超度，甚至用上近乎最高規格的「水陸道場法會」，這法會據知始自北宋，但情況都未有太大改善，有人經過表示依然聽到怪聲。

戲院將改成「香港電影文化中心」

2013年華懋集團決定放售金茂坪戲院，以意向價大約2億元推出市場標售，但戲院最後未能成功出售。2018年，華懋集團表示會與非牟利團體合作，將戲院翻新，近日更傳出消息指，戲院將改成「香港電影文化中心」，預計可提供一共大約500個座位，將會有黑盒劇場（電影院）、主劇場、共享工作室、咖啡店及大堂。戲院荒廢多年，連外牆石屎都已脫落，相信重建都伯是一個大工程，而華懋集團目前正就重建方案諮詢附近居民，協助推動電影文化及香港電影業的持續發展。