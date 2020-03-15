【童黨‧專訪下】80年代屋邨仔惡過警察　梁十一：有事都不敢入邨

劉國昌執導的1988年電影《童黨》，不單起用素人演出，更以無劇本、靠演員「執生」的形式進行拍攝，呈現出港產片史上前所未有的真實感。 當中飾演「昏迷」的梁十一與「小妖」謝偉傑，自言是「真童黨」全程本色演出，轉眼間32年過去，幾位童黨早已「從良」，而且大部份都有下一代，甚至三代同堂，究竟在他們眼中，新一代的童黨是怎樣呢？ 攝影：梁碧玲 攝錄：黃卓敏、詹郭敏、陳錦超 鳴謝：The Nathan Cellar@彌敦酒店

《童黨》結局大部分角色都冇好下場，似是對時下青年的警誡。（電影劇照）

童黨沒落

以前斬人、打劫也好，警察不會前來執行任務，待屋邨內的人了結事件，才會回來善後。 梁十一

《香港01》早前邀得《童黨》導演劉國昌、副導演葉劍峰及4位主演「昏迷」梁十一、「小妖」謝偉傑、「豬油糕」馬衍亭及「護髮素」譚建成聚首，暢談當年拍攝趣事。戲中屋邨孕育出這群童黨，然而大部分角色都無好下場，相信電影有警誡年青人切勿誤入歧途的用意。

小妖說為了生計而放棄演戲：「拍了一、兩部沒得拍 ，難不成又再見工？不了。 」

以前的屋邨，晚上根本不敢進去 小妖

究竟當年的屋邨有幾恐怖？，梁十一所說的比電影情節更誇張：「以前斬人、打劫也好，警察不會前來執行職務，待屋邨內的人了結事件，才會回來善後。以前會引警察上天台，把他們困住，待他們向同僚求救。那時候在屋邨好多人偷底褲或非禮，不用警察來處理，由屋邨仔或古惑仔『私了』，跟現代人對待警察，完全是兩回事」。

副導演葉劍峰曾轉行做廣告，擔任創作總監，2000年成立製作公司，製作不同類型影片。

到今時今日，眾人異口同聲說童黨、街童已進化成「好Hea的廢青」，游手好閒只顧住玩；而作為搖籃的屋邨亦不是當年般三教九流，管理更完善。大家認為年輕人變乖的最主要原因是手機，個個機不離手，根本沒時間去劈友、跳灰（販毒），亦不會聚在一起搞事，童黨都沒落。

（左起）「護髮素」譚建成、「豬油糕」馬衍亭、「小妖」謝偉傑及「昏迷」梁十一，除小妖外三位已成家立室，梁十一仲三代同堂。

【童黨‧專訪上】憶32年前拍攝點滴 梁十一：劈友像踢波般平常

2020年的童黨

聽話就什麼都有，不聽話就什麼都沒有 譚建成

32年過去，去年6月開始，本土青少年的生活起了些漣漪，參與示威活動成為周末節目，看著下一代將要面對的未來，1988年的童黨比當年更惆悵。譚建成育有9歲女兒，說每天看新聞，不知道該怎樣教導女兒：「究竟『丟東西』是對是錯？『貼東西』是對是錯？我都不懂回答。」

他表示一直考慮要否送女兒出國讀書但捨不得，又慶幸女兒年紀尚少仍管得住：「現在是很尷尬的情況，已經不在於對與錯，如果她現在14、5歲的話，我腦袋會像爆炸一樣，沒時間跟你們在這裡聊天，可能留在家中監察女兒。」

譚建成（右）已轉行做生意，小妖現職私人司機。

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若果有能力或甘願離開，都是一個選擇。 梁十一

至於梁十一，原來已經榮升爺爺，一對子女已出身獨立，說起三代同堂，外表甚Cool的他亦眉開眼笑，對於近期景況，他認為未來是屬於年輕人的，但求子女定時定候報平安，更擔心的是到孫仔一代，社會已變到不能想像：「在座所有人都不能估計未來會變成怎樣，我跟兒媳說，以後不管你是泛民或建制，共產黨不會再相信香港人，靠哪一邊站都不能討飯吃，只能靠自己找方法掙扎求存。現在在香港比較難生存在於，如何埋沒良知去生存，需要很高技巧。」

重溫《童黨》劇照

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如果命運能選擇

《童黨》後再沒如此心暖 葉劍峰

科技進步、社會進步，有得必有失，當年物資不充裕，人與人之間的關係卻更緊密，幾個少年凝聚成童黨，摻雜的是親情、友情與愛情，離不開的是感情，是死物比不上的。問眾人當80年代的童黨還是現在的童黨幸福，小妖說以前大家願意面對面溝通，更了解對方，兩代人的幸福不一樣。譚建成就話現在就算8個人坐在一起也不聊天，大人細路都只靠手機對話：「絕對相信以前比較好，沒那麼複雜」。

《童黨》是導演、副導演及幾位演員們的首部作品，30年來不時重聚，電影是一時，感情是一世。

連同《無人駕駛》及《圍城》、拍過三代童黨的劉國昌，就指出每一代青年人面對的事情其實差不多，只是生活節奏不一樣。而葉劍峰就回憶當年拍《童黨》時，在九龍城一間舊屋拍戲，成班人窩在一起蓋被取暖，這份暖意至今仍然回味，往後再沒有任何一份工作能夠相比：「現在人的本質、情懷、情感，都已完全不一樣了。」