復仇者4｜老版美國隊長登場一刻　點解基斯伊雲斯媽媽瞬間爆喊？

在去年四月尾上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），影迷見到鐵甲奇俠及黑寡婦的犧牲，又見證美國隊長回到1940年代，與Peggy Carter共諧連理，之後才以老年人形態回到原本的時間線，並把盾牌交到飛隼手上。沒想到，基斯伊雲斯（Chris Evans）在戲中的年老樣貌，讓其母親回想昔日往事，更感觸落淚。

基斯伊雲斯的母親見到這位老版「美國隊長」登場，即時感觸落淚。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

基斯伊雲斯日前接受雜誌《Esquire》訪問，宣傳迷你劇《Defending Jacob》時，提及在去年風靡一時的《復仇者聯盟4》竟讓其母親感動落淚。基斯伊雲斯表示：「當母親看到他老人的裝扮時突然大哭起來，皆因當時我的容貌跟外祖父非常相似。」據了解，基斯伊雲斯的外祖父Andrew Capuano是麻省稅務局局長。如果大家對基斯伊雲斯的外祖父的樣子感到好奇的話，或者只需重看《復仇者聯盟4》即可。

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基斯伊雲斯（右）與媽媽Lisa Evans及弟弟Scott Evans感情極好。（Getty Images）

基斯伊雲斯在完成《復仇者聯盟4》後，其美國隊長之旅正式告終。雖然粉絲對基斯伊雲斯仍然依依不捨，但他的後Marvel電影宇宙事業可謂非常亮麗。除了有獲激讚的《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out），還有在Apple TV+播映的迷你劇《Defending Jacob》。

基斯伊雲斯後Marvel電影宇宙的工作仍然排得密密麻麻。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

除此之外，早前外國傳媒《The Hollywood Reporter》報導，他將與「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）再度合作，重拍經典恐怖片《Little Shop of Horrors》，而《奇異博士》導演Scott Derrickson有指將執導此作品。可見，基斯伊雲斯的工作仍然排得密密麻麻。