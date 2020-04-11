環球片場喪屍演員慘遭遊客歐打兼性騷擾　多次投訴無門終鬧上法庭

外國主題樂園環球影城（Universal Studios）《行屍》（Walking Dead）園區有不少喪屍演員，據外媒報導演員Kurt Logan在星期三向洛杉磯高等法院提告，稱多次遭受遊客的毆打，更有很多女同事慘被性騷擾，但他的上司卻完全不當一回事。

環球影城中的《行屍》園區一向大受遊客歡迎。（官網圖片）

《行屍》園區一向大受遊客歡迎，區內佈滿喪屍演員，又有黑暗且狹窄的走廊，喪屍演員會出奇不意地嚇遊客，但有時或許遊客過於驚慌，不慎動手打人，而在該次訴訟當中，被認為環球影城在營銷策略當中場鼓勵遊客發動攻擊，因為他們會告訴遊客「為生存而戰」（prepare to fight for survival），似乎在誘使遊客人跟其員工作出爭鬥。

你以意喪屍演員嚇你好好玩？其實佢哋先係最慘。（官網圖片）

Kurt Logan指出由於園裡有提供酒類飲品，遊客們經常都會飲醉，他指控一位遊客曾在2019年7月拳打他的臉；2019年8月，又有另一位遊客毆打了他幾次，最終有作出起訴；而在第三次事件當中，他指控在一月份時一位客人猛烈地打了他拳，事後當他向上司報告受襲一事時，只單單被告知可以稍作休息再上班。

除了Kurt Logan經常性地被毆打外，同時都有數位女演員講到自己曾被性騷擾，遊客會摸她們的胸部和臀部，同樣的事已經發生了好幾次。演員Lisa Molenda講到一次自己被關在籠中，一位遊客突然伸手捉住她的胸部，事後當她向經理報告時，經理竟然告訴她：「你可以做些事情來更好的保護自己。」

作為一名喪屍演員，應該從未想過返工會俾人打或非禮。（劇照）

訴訟中，再有一名演員Josiah Steele講到自己在2019年7月，一名客人對他大力拳打後，更將他撞倒使其需要住院。而當Josiah Steele向人力資源部投訴並希望提告時，只被告知「大多數表演者不會提出指控。」各位高層毫不保護自家員工的態度，以及種種回應着實令人嘩然。

而環球影城發言人拒絕回應具體指控，只表示「我們並不會對未有判決的訴訟發表評論，但是保障員工和客人的安全始終是我們的首要任務。」