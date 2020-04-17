積遜史達頓舊愛Kelly Brook係性感女神　貼半裸舊照獲網民瘋傳

曾經在電影《變種食人䱽3D》（Piranha 3D）中全裸演出的英國女星Kelly Brook身材豐滿，雖然近年較少在幕前演出，但本身是超級女模兼人氣KOL的她，依然有不少人關注她的近況。 大家可能不知道，Kelly是動作片演員積遜史達頓（Jason Statham）的舊愛，最近她貼出一張在穿上比基尼野餐的舊照，畫面非常震撼，大騷超性感的美好身段，獲不少網民讚好。

現年41歲的Kelly Brook雖然較少拍電影，但身為KOL的她仍非常活躍於其他時尚和美妝等宣傳。（影片截圖）

有「英國E神」之稱

現年41歲的Kelly Brook是位英國model及演員，身兼泳裝設計師和電視節目主持人，因為豐滿而突出的身材，所以人稱「英國E神」。

對影迷來說，最深刻的作品應該是Kelly曾於2010年的《變種食人䱽3D》全裸三點盡露，當時她還因為這部戲而獲選「年度最佳裸戲」，外界都讚她是美胸皇后。

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Kelly Brook的戀情都經常受關注，15年前的她很清純好靚。（GettyImages）

路邊影相都半裸露出雙峰

Kelly近年較少參與幕前演出，不過就相當活躍於社交網路，日前她就在Instagram上貼出一張穿上泳裝的照片，一臉淡妝的她半裸露出雙峰，更只用手臂遮住了重要部位，性感到不行。

據知，這張相應該是在90年代於美國的馬里布拍下的，不少網民都大讚相片盡顯Kelly的美好身段，又話「我們都很喜歡90年代」。

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曾坦言嫌棄自己上圍太大

Kelly Brook的情路也相當受到關注，與積遜史達頓在1997年到2004年有過一段情，在這之後她又曾與《鐵達尼號》演反派的Billy Zane拍拖，2008年分手，現時與法國男model熱戀中。

雖然Kelly因為突出的身材令人印象深刻，曾經連續17年入選外國雜誌「全球百大最性感女神榜」。不過，她曾經透露自己也有缺點，會嫌棄自己上圍太大，也擔心下垂」，讓她造成一定困擾。