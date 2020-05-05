張家輝再挑戰身體負荷　減磅翻拍《731》淪為人體實驗受害者

日前《731》官方微博發布消息，由趙林山導演執導的電影《731》確定由影帝張家輝擔正出演，據知電影會還原大量珍貴的歷史鏡頭，講述從1933年以來3000多名中國人慘遭迫害的故事。而張家輝接拍後，首要準備是減磅，因為導演希望他以瘦弱的身形演繹人體實驗的被害者。

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導演趙林山將會拍攝日軍731部隊侵華的電影《731》。（官方海報）

《731》官方微博除了講到張家輝落實演出外，更上傳一張黑底白字，有一個染血生化面具的先導海報，電影請來現任侵華日軍第731部隊罪證陳列館館長金成民擔任歷史顧問，目前劇本已經完成，預計於2020年10月投入拍攝，劇組更有進行多次實地考察，基本確定了集中在棚裡拍攝，而《731》外景拍攝地為侵華日軍七三一細菌部隊安達特別試驗場遺址。

目前已有不少影迷將《731》跟《黑太陽731》比較。（官方海報）

趙林山導演表明在電影中不會拉上民族仇恨，不能將其定義為一個抗日題材電影，它應該是一個反戰片，主要講述人性關懷、呈現出通過人性來自我救贖，增強觀看電影的人的「強國情緒」，要是單純以戰爭角度去詮釋該部電影就會變得毫無意義。而在故事中將會講到二戰時期日軍731部隊（全名：日本關東軍駐滿洲第731防疫給水部隊）的罪行，於1933年以來3000多名中國人慘遭迫害的故事。

導演趙林山已爆料張家輝會擔正做男一，飾演被試驗的人物之一。而減磅演出亦非張家輝首次，他早在電影《大追捕》便試過，當時更被傅媒懷疑他是否患癌。（電影《大追捕》劇照）

據內地息指趙林山導演已爆料張家輝會在《731》擔任男主角，飾演一名在侵華日軍731人體試驗中，眾多被試驗的人物之一，整套電影更會以他的視角來敘述，導演更講到張家輝是最適合該角的人選，同時能夠將角色詮釋好的最好的演員。不過在正式開拍前，張家輝有可能會要進行瘦身或者在體型上作出改變。

慎入！重溫《黑太陽731》恐怖場面

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香港首部三級電影

早在1988年，有「禽獸導演」之稱，已故的牟敦芾，便拍下一部仿紀錄片《黑太陽731》，講述日軍731部隊進行各種血腥的人體實驗。該電影是香港實行電影三級制後，首部被列為三級的作品。當中的血腥場面包括各種細菌戰：毒氣實驗、鼠疫實驗、解剖實驗、凍傷實驗、負壓實驗、野外實驗等等的，以及日軍731部隊在中國中對中國人做出的暴行，由於特效畫面極逼真，令人難以忘卻。

《731》劇組更去到日軍七三一細菌部隊安達特別試驗場遺址取景。（官方圖片）