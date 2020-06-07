夜半歌聲｜張國榮拜師學讀台詞爆感人往事　哥哥曾坦承自己畏高

由張國榮主演的電影《夜半歌聲》早前作出全新4K修復，重登大銀幕，讓粉絲重溫哥哥的風采。張國榮在戲中飾演1930年代一個極受歡迎的音樂劇青年演員，哥哥當年為了呈現最佳狀態，特別找來台詞老師孫鳳琴指導，幕後他亦對老師更相當細心，關懷備至。不過，拍攝其中一場戲時，攝影師鮑德熹就發現哥哥本身是有畏高症。

（《夜半歌聲》劇照）

《夜半歌聲》這部經典愛情之作，是張國榮唯一監製過的電影，他在戲中飾演當紅的舞台劇演員「宋丹平」，迷倒成千上萬的女性，但對她們他均不動心，只與清純的富家少女杜雲嫣（吳倩蓮飾）墜入愛河。

哥哥拍攝這部戲是已是一個大明星，但他為了做出最好的作品給觀眾，特別找來一位台詞老師孫鳳琴，希望對方能指導他的表現。

（《夜半歌聲》劇照）

燒了三柱香正式拜師

哥哥曾透露自己與「宋丹平」有些相似，這角色很大膽，很努力做自己想做的事，是一個至情至性的人，對愛情一樣很執著。哥哥當時其實已拍了很多電影，是知名歌星，但他希望心路上作出一些改變，希望慢工出細貨做到最好。

哥哥對師資的要求很嚴格，他希望對方必須是一位電影學院的教授，但同時也要有演員的身份，劇組最後找到國家一級演員及表演教授孫鳳琴。

孫鳳琴曾在節目上憶述他與哥哥拍《夜半歌聲》時的點滴，原來當時哥哥淋雨濕透身，第一時間都是關心老師的狀況。（影片截圖）

哥哥不顧自己淋雨濕透「他手都冰了」

孫鳳琴曾在節目上憶述他與哥哥拍《夜半歌聲》時的點滴，「張國榮非常尊重老師，一見到我就先鞠個恭打招呼，還燒了三柱香，正式拜師。」有一場戲講到哥哥與吳倩蓮要在雨中追逐，在零下低溫中淋雨非常寒冷，孫鳳琴在旁聽張國榮說台詞，張國榮休息時不顧淋雨後濕透，反而是關心老師會冷親，帶她到保姆車車上，「他真的很貼心，不管自己淋雨淋到手是冰的，還先拉著我過去暖爐前暖暖身體。」

（《夜半歌聲》劇照）

有一場戲，哥哥要演一場長達4分鐘的獨腳戲，訴說角色10年來被毀容，躲藏過日子的冤屈，整段戲台詞很多，情緒起伏極大。拍攝前哥哥與老師對了台詞，沒有NG一次完成，孫鳳琴大讚他︰「不只是一個藝人了，是位藝術家。」

而曾經憑《臥虎藏龍》獲奧斯卡最佳攝影的鮑德熹，也是《夜半歌聲》的攝影師，他憶述哥哥拍《夜半歌聲》時難忘的事。

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鮑德熹憶述哥哥有畏高症

在鮑德熹眼中，哥哥是一個很專業又突出的演員，他毫無架子，跟工作人員關係很好，永遠不遲到，到現場化好妝，做足準備、背好台詞。能夠與哥哥合作，是對工作人員的恩賜。鮑德熹記得有一場戲講述哥哥要在3層樓高的邊緣，向下望著站在1樓的吳倩蓮，拍完之後他看到張國榮的手在微微的抖，問他甚麼事，哥哥笑說：「其實我有畏高症。」

鮑德熹記得哥哥當時站在3層樓高的邊緣，向下望著站在1樓的吳倩蓮，拍完後張國榮的手在抖。（《夜半歌聲》劇照）

鮑德熹透露哥哥性格很正面，願意嘗試，所以才成就這部經典的電影。他還記得哥哥拍戲時精細到連一個轉身，走路的姿勢，身體前傾的角度都有研究準備，「他演戲非常投入、很入戲，表演很準確。而且他很有舞台感，知道哪個方向面對觀眾有最好的效果，另一個有這樣功力的演員就是梅艷芳了。」