我老細係天后｜「格雷嫂」狄高達莊遜化身小助理　轉行服侍天后

電影《我老細係天后》（THE HIGH NOTE）由《格雷的五十道色戒》系列女主角狄高達莊遜（Dakota Johnson）、金球獎視后得主翠茜意莉羅絲（Tracee Ellis Ross）以及《Waves》的奇雲哈里遜（Kelvin Harrison Jr.）主演，帶觀眾見見巨星跟助手阿四的生活，電影將於今日（25日）端午節上映。

不過狄高達莊遜今次扮演翠茜意莉羅絲戲中的助手，平時都要企埋一邊。（電影劇照）

狄高達莊遜演「格雷嫂」出晒名。（電影劇照）

狄高達莊遜以「格雷嫂」一角有名，成人版的愛情故事《格雷三部曲》原先講述了兩人保持着SP的關係，Ana（狄高達莊遜 飾）無法抗拒跟CEO Christian Grey（James Dornan 飾）的愛情和SM性愛關係，後來兩人從主僕的服從關係發展成真愛，最終結婚成就美滿的生活。

狄高達莊遜在戲中不少裸露戲份且意識大膽，令人印象極之深刻。

重溫狄高達莊遜《格雷》經典畫面：

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狄高達莊遜今次要做天后的小助理，執頭執尾咩都要做。（電影劇照）

不過今次狄高達莊遜收起性感身材，化身成為天后姬絲（翠茜意莉羅絲 飾）的小助理瑪姬，每日都被點東點西做事，雖然難受又多事幹，但她通通都都可吞聲忍氣，逆來順受都只是得一個背後原因，希望可以借助理的身份圓到自己做音樂監製的夢。正因姬絲都毫無演出靈感之際，瑪姬落足嘴頭說服其他人，主動「搲撈」幫姬絲製作新專輯的新歌，究竟她可否好好地運用自己的才華，憑着一曲成名呢？

教練Ramona Braganza大讚狄高達莊遜在拍攝《格雷》期間，一邊訓練一邊拍攝都沒半句怨言。（Getty Images）

其實狄高達莊遜在拍攝《格雷》期間，因為有不少裸體的畫面，她必須要保持好身材，她為了打造出身材配合了飲食和運動，先請來了私人健身教練Ramona Braganza，為她訂制專屬健身訓練課程。

當時狄高達莊遜一星期做足5日運動，每次半小時至一小時，有時候只會安排慢跑，而在睡眠不足的情況下則會改成伸展運動替取代激烈運動，當時她為了拍攝專門打造肩膊、美臀、腹部和手臂等線條。

狄高達莊遜為了保持好身材的確下了不少苦功。（Getty Images）

狄高達莊遜通常會在跑步機上熱身5至10分鐘，做完3組運動後會再做帶氧運動訓練，當中包括皮拉提斯、拳擊以及瑜珈等多元化訓練。為了練出適量的肌肉，小重量的負重訓練也是必須的，據了解她有採用小於8磅的啞鈴來訓練腳踝負重，更會用單腿深蹲加強。另外狄高達莊遜更會跳繩和使用上坡跑步機，增加抬腿的動作來提臀、緊緻大腿的肌肉，練成美臀及筆直的雙腿。加上現時已經踏入炎夏，不少女生都會出海、着上短裙短褲，想要修身的女生們不妨仿傚一下！

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