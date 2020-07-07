孤男寡女20年｜鄭秀文剖白愛Kinki的原因　「人生不用太多估算」

由「鐵三角」杜琪峯、劉德華和鄭秀文（Sammi）三人合拍的《孤男寡女》上映至今已經20年，當年提名第20屆香港電影金像獎5大獎項，鄭秀文更憑作品入圍第37屆金馬獎最佳女主角，這些年來電視更會不時重播，確實是經典之一，適逢今年20週年Sammi都有在個人Instagram出po回顧！

《孤男寡女》已是2000年的作品，由劉德華和鄭秀文主演。（電影劇照）

Sammi今日在個人Instagram寫下「廿（二）十年。原來已經走過廿年。當初無心插柳的錄了這個電台廣播劇，（m然後就拍了這電影版，然後往後就拍了更多的都市愛情小品...人生，不用太多估算，有時，無心插柳...柳成蔭。）」

Sammi開po真情剖白，紀念《孤男寡女》20週年。（Sammi IG擷圖）

然後Sammi真情剖白，講到自己在錄這個廣播劇時，已經很喜歡Kinki這個人物，因為：

1. 她也許平凡但卻充滿個人特色

2. 她很冒失神經質但又對所愛的人特別勇敢.

3. 她很瘦但個性有點倔強

4. Roger條件超好，但kinki拒絕Roger，因為Kinki很清楚知道自己只喜歡華少。愛一個富有的人並不意味一定拜金，而Kinki拒絕Roger，是因為她很清楚自己並不喜歡Roger。在那個時候，能夠愛華少和保護華少就是kinki的全部。愛情的魔力啊！

最後加上了「孤男寡女」、「廿周年」、「kinki」、「神經質」、「抹馬桶」、「食咖啡」等等hashtag，不少影迷都留言勁有回憶，例如華少為Kinki「學電單車呢part好感動」、「好似冇幾耐咁」、「20 years!!! What a true HK classic」、「廿年前，廿年後，繼續支持妳」更有網民留言「提議拍新孤男寡女，由Mi及華仔執導」，真係咩回憶都返晒嚟啊！

重溫《孤男寡女》經典劇照：