新海誠班底畫出勁高質香港味廣告　網民轟蘇麗珊配音：差到嚇鬼

昨日（5日）Nescafé雀巢咖啡公開全新動畫廣告，由日本電影新海誠班底的渡邉丞擔任背景畫師，跟其他動畫師一同操刀，將香港人最喜歡、最熟悉的景象，以動畫風格重新演繹，廣告一出，很多網民都紛紛留言指出廣告非常「高汁」（高質），完全是誠意之作，靚到想求動畫高清圖做wallpaper添！不過同時有不少網民指出美中不足的是配音十分奇怪，寫下︰「普通做人講句嘢都有感情啩？呢套嘢？無囉。」矛頭直指為動畫女主角配音的蘇麗珊。

一睇就勁有香港味！好熟悉！好貼地！（影片擷圖）

在短短2分鐘的動畫中，完全帶出了地道香港味，尤其是街景一幕，有齊香港特式的長斜路、路牌、紅的，以及「大同押」、「榮記五金」、「光頭理髮店」、「時代酒樓」等等霓虹燈牌，貼地得來又令人感到拉近了距離感。

唔肯過海趕交更的的士大叔勁貼地！（影片擷圖）

女主角在趕去面試的同時，遇到被的士拒載的男人、打算「上車」正在睇樓的小情侶、指示前方正在修路的指示員、正在恰眼瞓的議員大叔等等，全部問題都靠她轉贈的一罐咖啡，輕鬆解決問題。當中最令香港人感到身同感受的必定是拒載一事，一句︰「唔過海呀，唉，趕住交更呀」，即時引起不少網民的共鳴！

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動畫中的女主角由蘇麗珊配音。（蘇麗珊IG）

不過網民認為整套動畫唯一美中不足之處就是配音「怪怪的」，有留言寫下「嚴重懷疑係直接搵冇聲優經驗嘅素人嚟配」、「嘩！啲配音差到嚇鬼， 累咗條咁靚嘅片」、「我純粹覺得好似讀書」等等，都有人留言「我又覺得OK收貨喎！嗰種淡淡然嘅口吻，好過懶有感情，逼你感動嗰隻咁乞人憎」、「香港人講嘢不嬲都hea hea地，呢點好傳神」等等。

而為女主角配音的蘇麗珊昨日都有分享該條動畫，寫下︰「好喜歡呢個故事，配音嘅時候，一路欣賞緊動畫畫風嘅香港，畫得好靚好靚。希望我地都可以一直好似主角咁少女，咁熱血，記住自己嘅初衷，同大家一齊做多少少，一齊行得更遠！」以及「Thank you我們都需要點正能量對不？」希望大家將重心放心畫功超靚的動畫上。

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