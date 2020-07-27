3D肉蒲團｜藍燕變富婆、雷凱欣做靚媽　其餘兩位女主角近況如何？

近日藍心妍（前名藍燕）因為在曾志偉的帶貨直播中亮相而勾起了不少網民對2011年電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》（下稱《肉蒲團》）的回憶，除了電影中各個精彩畫面之外，相信不少人對當年杜汶澤曾經「朗誦」過一篇網絡潮文依然記憶猶新。然而，電影中四位女主角雷凱欣、藍心妍、原紗央莉以及周防雪子的現況到底如何？原來其中兩位已經退出娛樂圈。

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其實自從《肉蒲團》上畫後，四位女主角都聲名大噪，而當年初出道的藍燕更因為此電影而成功獲得更加多演出的邀請，身價飆升，2018年更憑電影《藍色金魚》衝出海外，於加拿大奪得「最佳女主角」，2019年正式改名為「藍心妍」，2011年至今已於內地參演過超過24部影視作品，搖身一變成為富婆！而「雷神」雷凱欣已成人母，雖然《肉蒲團》未能令她再創事業高峰，不過她因為此電影而人氣急升隔接締結良緣，結識了現任潮牌老公陳智聰，幾年前更結了婚，2017年還誕下了一子，而雷凱欣現時亦會不時更新個人IG。

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至於兩名日本外援原紗央莉以及周防雪子在電影於日本上映後亦人氣急升，不過原紗央莉卻於2011年突然以「身體不適」突然在娛樂圈消失，神隱三年後，於2014年改名為「松野井雅」重新出發，並表示不再拍AV，會以普通藝人身份繼續在幕前工作，更宣布已經與一名比自己年紀大24歲的男人結婚。其後松野井雅亦參演了不少劇集作品，亦不時為服裝品牌擔任模特兒。而周防雪子在拍攝《肉蒲團》後仍然活躍於日本AV界，2013年更與當時幾名現役AV女優組成的重唱團體「Pinkey」，力敵「惠比壽麝香葡萄」，可惜至2016年2月，周防雪子卻突然宣布退出娛樂圈，自此亦在此此行銷聲匿跡。

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