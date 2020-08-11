電影四大絕橋推高股價　《竊聽II》玩貨源歸邊都唔夠《拆彈》刁鑽

今日（10日）壹傳媒股價飆升，上升幅度高達200%，全靠香港小市民出手入市，雖有「血肉牆城」之稱，但都為此寫下歷史性一幕。 其實電影都有不少股價急升橋段，以下4套電影都有加插股價飆升橋段，在電影中加添令人極緊張的氣氛。

《竊聽風雲》由古天樂、劉青雲以及吳彥祖主演，戲中都有提及不少金融、股票術語。（電影劇照）

1. 《竊聽風雲II》

《竊聽風雲II》其實有講到關於香港73年股災背後的秘密，吳彥祖在戲中飾演竊聽者，以最先進的竊聽器來跟「地主會」對衡，而劉青雲則在戲中飾演「股神」，他每天都會預測股市而且極確，不過全因「地主會」暗中操縱，而這個亦因為吳彥祖的出現令事件爆煲。

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《拆彈專家》由劉德華主演，不過戲中除了講拆彈外，仲有好重要的炸紅隧告回購西隧一幕。（電影劇照）

2. 《拆彈專家》

由劉德華主演的《拆彈專家》最令人印象深刻的必然是「火爆」（姜武 飾）要求香港政府在48小時內回購西區海底隧道公司萬眾的股份，否則便會用1000公斤炸毀紅隧。

其實「萬眾」主席閻國榮（廖啟智 飾）早就跟火爆串通好，戲中講到「萬眾」持有的西隧保守估計市值100億，如果要全面收購就要買入大量散戶所持有的股份，更要48小時內完全收購，除非不問價大手買入才有機會。

而在開市之時「萬眾」公司股價大幅飆升，紅隧出事時西隧的使用量必然會增加，所以市場上有強烈反應要入手「萬眾」的股票，當中應該有不少交投量都是投機盤，才會讓「萬眾」股價瘋狂飆升。

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