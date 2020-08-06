《凶心人》路蘭缺資金一日走晒57個場景　「曾經拍到懷疑人生」

著名大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）經典作品《凶心人》（台譯：記憶拼圖，Memento）修復版昨日（5日）在台上映，為觀眾呈現「原版倒敘版」，其實基斯杜化路蘭自爆當時拍《凶心人》曾經拍到懷疑人生！

《凶心人》（台譯：記憶拼圖）男主角由Leonard Shelby擔任，戲中他患有順進性失憶症。（電影劇照）

《凶心人》（台譯：記憶拼圖）為基斯杜化路蘭的第二部長片，由於他採用非線性敘事的手法，成為了他的標誌之餘更是轟動影壇，奠定他在影壇地位。路蘭的作品向來圍繞哲學概念、探索人類道德、時間與記憶等，極為燒腦的劇情大受觀眾歡迎，當中《凶心人》最為突出，雙線敘事手法，一環緊扣一環的分段倒敘，每段的開始為下段的結尾，主角以個人的「理性規則」控制著自己的行為，成為經典中的經典。

佳皮雅斯在戲中飾演Leonard Shelby，他一心想為死去的愛妻復仇，但因病所影響，他的記憶都會在短時間內消失，無法記住事物，但為了所愛，他將可以找出凶手的線索都刺在皮膚上，希望找出真相和真凶。（電影劇照）

但其實電影拍攝過程十分辛苦，當時《凶心人》（台譯：記憶拼圖）的製作成本僅得500萬美元（約3900萬港元），基斯杜化路蘭只用了短短25天來進行拍攝，最極限更試過一日拍晒57個場景。

基斯杜化路蘭也對此表示：「拍完這套戲時，我時常都會懷疑自己，不知道觀眾會否賣帳，等到殺青再回看劇本跟製成品時，幸好有個完美的成果出來，非常感謝上帝！」

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