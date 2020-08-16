《記憶之夜》懸疑情節拍出鬼片驚嚇　一條大橋壓尾結局反轉再反轉

大半年來不少人都安坐家中，睇Netflix電影過日，筆者近日翻睇一套2017年上映的韓國電影《記憶的夜》，該戲由暖男oppa姜河那以及金武烈主演，《記憶的夜》更是姜河那入伍前的作品，又再突破自我。電影題材為懸疑、推理類，除了故事間環環緊扣外，更暗藏大反轉，而最主要吸引人睇的地方是導演將其拍成鬼片一樣嚇人，氣氛緊張之餘故事性同樣不弱，唔睇到最後都唔知發生咩事！

原本「一家人」開開心心搬新屋應該是件開心事，但當中竟然暗藏一個大陰謀！（電影劇照）

首先《記憶的夜》其實可分為上下半故事來睇，故事發生在1997年，姜河那是個患有精神衰弱的21歲男生，且連考2次都考不上大學的學渣，但就有個萬能資優生哥哥（金武烈 飾）。一天姜河那是在車中扎醒，才知道原來一家四口準備搬進新屋，但就在真的搬入新屋後，姜河那卻發現「熟悉」的屋企人都很奇怪，似是有事瞞着自己。某夜他更發現同房的哥哥鬼祟離家，他決定尾隨探究，竟發現哥哥去了一個類似黑社會的地盤，更有人叫他做社長，然後就被人迷暈。

姜河那不時都會扎醒，令觀眾都分不清究竟是他自己發夢還是另有玄機。（電影劇照）

無鬼都拍到鬼片咁先得人驚

電影的前半，導演運用了拍攝鬼片的手法來拍《記憶的夜》，例如突然其來的恐怖音效、姜河那房的門鎖會突然地郁動、不時都會有人物的大特寫，尤其是眼晴、加上電影的色調偏暗沉、還有下雨天場景的氣氛更為電影添加寒氣，明明不是鬼片，更冇鬼的出現，這種似冇若有的手法已經夠嚇破膽。

戲中姜河那本就因病而經常要食藥，很多時候都會分不清是夢境還是現實，戲中更有多個他在夢中扎醒的畫面，這部分的確會令人想起《潛行凶間》，導演認真將觀眾都呃埋一份，很自然走入了他的「圈套」之中。

姜河那同媽媽講出哥哥的怪異，誰知媽媽跟哥哥都是同一伙！（電影劇照）

睇足半場先知入咗導演「圈套」

而在電影的後半，姜河那終於意識到「家人」的異樣，哥哥不是哥哥，媽媽又跟哥哥串通在一起呃自己，究竟是自己出現精神問題還是真的被禁錮呢？當他拼命逃去警局時，才驚嚇發現自己並不如自以為的19歲，其實是個41歲的大叔，電影足足播足半場才真的揭穿了導演所設的第一個「圈套」！

當姜河那找回自己的記憶時，他同樣陷入極大的痛苦之中。（電影劇照）

靠催眠手法找回殺人記憶

其實姜河那就是殺死了「哥哥」金武烈全家，只留下他獨活的殺人兇手，由於姜河那在被逼殺人之下太過於痛苦，腦部自動抹走了他的殺人記憶，而要喚起記憶就要靠着眾人做一場大龍鳳角色扮演，所以所謂的家人全部都是角色扮演，靠催眠手法來還原到姜河那未殺人前的時間點，目的是為了讓事件再發生一次，讓他重新經歷，尋找出姜河那的「殺人記憶」，解開他殺人的謎團。

姜河那在戲中殺人後產生極大的愧疚感，在極大的痛苦之下，大腦自行將該段記憶刪除。（電影劇照）

好睇在於少bug位又夠緊張

事實上姜河那為了出車禍的真哥哥的醫療費才會去殺人以獲得巨額酬勞，而金武烈就是當年的倖存者，但最令人驚訝的是出錢買兇的竟然是姜河那哥哥的主診醫生，他就是金武烈的爸爸。

原來導演背後同樣埋下了一個隱喻，1997正是金融風暴出現經濟危機的一年，主診醫生為了拿到保險金，不惜放棄妻子的生命；姜河那為了哥哥的醫療費動刀殺人，導演其實就是想表達人性的層面，你又會認為他們是自私還是為了愛人而甘願割捨重要的東西呢？

《記憶的夜》好睇在於它的前半，用齊懸疑、推理兼恐怖片的元素，且埋下的伏筆足夠吸引人追睇落去，恐怖氣氛一流，而在後半逐步揭開背後真相，劇情很緊湊，不會頻頻出完bug位，亦無爛尾，的確是套值得一看的電影。