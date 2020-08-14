超能計劃｜開氣槍拍出逼真「爆頭」　記下約瑟哥頓利維痛苦真反應

Netflix新戲《超能計劃》（Project Power）由約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）、占美霍士（Jamie Foxx）、Dominique Fishback等人主演，講述在新奧爾良街頭有一款神奇的新藥，食後會讓人展現出其獨一無二的超能力，刀槍不入、隱形甚至乎變得力大無窮都有，不過重點是要食後才知會獲得甚麼能力，同時該藥令市內犯罪率激增，令到當地警察極為頭痕！

看似有點像「變種特攻」，不過《超能計劃》中的人需要食藥丸才能獲得超能力且僅得5分鐘時限。（電影劇照）

當中飾演警察的約瑟哥頓利維早前分享了一個在片中，險被槍打爆頭的幕後秘聞，片中有一場銀行搶劫的對峙戲，約瑟哥頓利維慘遭對方拿槍近距離爆頭，而劇組為了呈現彈痕、宛如真子彈打爆腦袋的真實震撼效果，竟為他特別準備一把空氣槍，直接對著他的太陽穴瞬間射出高壓氣體，真槍打在他頭上，約瑟哥頓利維都不用演就當場表現出難掩痛苦的扭曲表情，全因都是來真的！

祖瑟夫哥頓利域為了查案都不惜要食藥獲得超能力！（電影劇照）

雖說戲中的神秘藥會為服用者帶來超能力，不過藥效只能維持5分鐘，但藥效因人而已，有人甚至食完會喪命，約瑟哥頓利維在遇到難關時都有會不計後果食藥，而他則是獲得全身一秒變硬且刀槍不入的超能力，隨手出拳都力量大增。今次他將會跟由Dominique Fishback飾演的青少年毒販和抱有私仇的退役士兵（占美霍士 飾）合作，希望瓦解製藥組織！

約瑟哥頓利維爆料占美霍士是劇組的開心果。（電影劇照）

約瑟哥頓利維都有講到今次在《超能計劃》中有許多動作場面、科幻特效。「能在視覺上帶你身歷其境體驗刺激冒險！」近年他因榮升做爸爸而暫時淡出影壇，他笑言：「當我睇到《超能計劃》劇本就馬上答應演出，因為有占美霍士呀！」他還爆料占美霍士在片場超級沒架子，根本是劇組的開心果：「Jamie 帶給我很多快樂，他根本是上天給的禮物，我愛死他了！」《超能計劃》已於8月14日上架。